Ha detto di averlo fatto per difendersi. Katherine Alvarez, mamma di Kata, ferisce una ragazza di 21 anni in discoteca. L'ha accoltellata: ecco il racconto di quanto accaduto in quel locale

Finisce nei guai Katherine Alvarez, la mamma di Kata, la bambina di 5 anni che è scomparsa nel nulla nello scorso mese di giugno, mentre si trovava nell’ex hotel Astor, occupato da famiglie senza fissa dimora. Secondo quanto riportato dai media, la donna avrebbe ferito con alcune coltellate una ragazza di 21 anni in discoteca. La mamma della piccola, però, si difende, dicendo che lo ha fatto solo per difendersi.

Katherine Alvarez si trovava in una discoteca, quando improvvisamente ha iniziato una rissa nei bagni del locale con una ragazza di 21 anni. La mamma di Kata, scomparsa il 10 giugno scorso nell’ex hotel di Astor a Firenze, l’avrebbe aggredita con un coltello.

La mamma di Kata, che sembra svanita nel nulla ormai da cinque mesi, ha aggredito la giovane donna in discoteca con un coltello. Lei ha detto di averlo fatto solo ed esclusivamente per difendersi. Agli inquirenti ha raccontato dell’aggressione che avrebbe subito in quel locale.

Secondo quanto riportato dai media locali, la donna avrebbe aggredito con un coltello la ragazza di 21 anni, di origini peruviane anche lei. Entrambe si trovavano all’interno del locale fiorentino Tenax, che si trova in via Pratese.

La giovane ragazza ha riportato delle ferite al volto. I sanitari del 118 hanno subito raggiunto il locale per soccorrerla. A loro la 21enne ha detto che la mamma di Kata, incontrata in bagno, avrebbe iniziato a litigare con lei per delle questioni sentimentali del passato. Le due donne, infatti, si conoscono molto bene.

La ragazza di 21 anni ha raccontato che la lite si è fatta sempre più accesa, fino ad arrivare alle ferite che la donna le avrebbe inferto al volto e alla testa. La polizia non ha però trovato nessuna arma.

Nei bagni della discoteca, poi, non ci sarebbero telecamere per ricostruire esattamente quanto accaduto quella sera. La ragazza di 21 anni, dopo le medicazioni sul posto da parte dei sanitari del 118, ha raggiunto il pronto soccorso. Per lei la prognosi è di 20 giorni.