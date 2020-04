Katia Colucci si è spenta a 38 anni a causa del Covid Giovane mamma si è spenta a 38 anni, a causa del COVID. Ecco cosa le è accaduto..

I casi di contagio da Coronavirus sono ancora molto elevati ed insieme a loro, ci sono anche moltissimi decessi. Infatti tutta la popolazione è allarmata per come si sta mettendo la situazione. Poche ore fa, è stato reso pubblica il dramma di una giovane mamma, chiamata Katia Colucci, che si è spenta a 38 anni e che viveva a Gravellona Toce, in provincia di Verbano Cuso Ossola.

La diffusione del Covid 19 è ormai molto alta e tutti sono preoccupati, infatti la maggior parte delle persone ha scelto di seguire la richiesta del decreto, di rimanere chiusi in casa, per evitare di essere contagiati.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche nelle ultime ore, Katia Colucci era una giovane mamma, di due bimbe di nove e due anni.

Aveva scelto di trasferirsi dalla Puglia, undici anni fa, per seguire il marito Bruno, che lavora come frontaliere in Svizzera. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Nell’ultimo anno Katia Colucci, stava combattendo la sua battaglia contro un tumore, che l’aveva costretta ad affrontare diverse cure e terapie lunghe.

Nonostante questo, quando mercoledì ha iniziato ad avere delle difficoltà respiratorie, è stato ricoverata d’urgenza, all’ospedale di Verbania, però, poco dopo è avvenuto il suo decesso. I medici hanno provato a fare di tutto, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Il fratello Leo ha voluto pubblicare un messaggio con una foto, sul suo profilo social. Ha voluto ricordare a tutti, quanto era speciale la sorella e quando questa notizia, lo abbia distrutto.

Katia Colucci, ha lasciato il marito e le sue due figlie Giorgia ed Angela, di nove e due anni. Tutta la comunità è sconvolta per questa grande perdita e nella provincia, per il momento, è la vittima più giovane causata dal Covid.

