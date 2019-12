Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo Tragedia in Kazakistan dove un aereo con 100 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo: 14 persone hanno perso la vita e ci sono circa 60 feriti

Immane tragedia in Kazakistan: un aereo della compagnia Bek Air, con 100 persone a bordo, è precipitato ad Almaty alle 7,22 ora locale. L’areo, un Fokker 100, era appena decollato da Almaty ed era diretto a Nursultan, la vecchia Astana capitale del Kazakistan. Un primo bilancio delle vittime parla di 15 persone decedute e almeno 60 feriti.

Erano le 7,22 ora locale quando ad Almaty, in Kazakistan, un aereo della compagnia Bek Air è precipitato poco dopo il decollo, schiantandosi contro un edificio. A bordo dell’aereo c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Il velivolo, un Fokker 100, ha colpito una barriera e si è schiantato al suolo. Era diretto verso la capitale Nur-Sultan, l’ex Astana.

La notizia è stata comunicata alla stampa dall’amministrazione cittadina di Almaty che ha confermato il numero di vittime.

Yerlan Alibekov, il capo del dipartimento Emergenze di Almaty, ha dichiarato che il velivolo avrebbe colpito un edificio in costruzione, quindi, non abitato. Poi il funzionario ha aggiunto:

“Fortunatamente, i serbatoi del carburante non sono esplosi”.

Tra le vittime accertate di questa sciagura, 8 avrebbero perso la vita nel momento dello schianto mentre le altre si sarebbero spente durante i soccorsi e in ospedale.

L’aviazione kazaka ha dichiarato in una nota:

“Il velivolo ha perso altitudine durante la fase di decollo e si è schiantato su un muro di cinta”.

I testimoni oculari parlano di una fitta nebbia.

Kassym-Jomart Tokayev, il presidente del Kazakistan, ha proclamato una giornata di lutto nazionale per domani, 28 dicembre 2019 e ha detto di voler istituire una commissione governativa per far luce sulla vicenda e individuare i colpevoli. La commissione d’inchiesta sull’incidente aereo potrebbe essere guidata dal premier Askar Mamin.

In questo momento tutti gli aerei della compagnia Bek Air sono fermi a terra in attesa di controlli.

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha fatto le sue condoglianze al presidente del Kazakistan:

“La Russia partecipa al dolore di coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari e augura pronta guarigione ai feriti”.