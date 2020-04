Kim Jong-Un è morto o sta per morire: le indiscrezioni da un sito Americano Kim Jong-Un è morto o sta per morire: sono queste le indiscrezioni che circolano sui quotidiani Americani e Giapponesi, il motivo sembra essere un'operazione

Kim-Jong-Un è morto o potrebbe essere morto, è questa l’indiscrezione che circola sui quotidiani Americani da qualche giorno e il misero sembra infittirsi. Tutto scaturisce dal fatto che sono due settimane che il leader trentaseienne coreano non si mostra in pubblico

L’ultima apparizione pubblica risale all’11 Aprile, l’uomo stava presidiando una riunione del partito e assisteva alle esercitazioni militari, come suo solito. Ma, quattro giorni dopo, il primo campanello d’allarme: sembra infatti che Kim-Jong-Un non si è presentato alla parata di celebrazione del compleanno del defunto nonno Kim il Sung

Sembrano che le cause del possibile decesso o della sparizione siano da ricercare in un delicatissimo intervento al cuore. Tmz.com, riporta queste supposizioni di cui ancora non c’è ufficialità dalla Corea infatti non c’è conferma di quanto si sta vociferando

Altre notizie invece arrivano dai giornali Giapponesi in cui si parla invece di uno “stato vegetativo” del dittatore. E anche qua la causa è ricondotta da un’operazione andata male, sembrerebbe che sia riconducibile ad un terribile errore medico sul leader della Corea del Nord

Donald Trump, da Washington, si è esposto e spiega che a suo parere si tratta solo di una diffusione spropositata di fake news, tuttavia il Presidente Americano non ne ha certezza e spera che il collega stia bene.

Dalla Corea del Nord invece non ci sono notizie, né smentite né conferme delle indiscrezioni degli altri paese. In molti però si sono già chiesti cosa accadrebbe al paese se l’uomo fosse davvero morto, chi potrebbe prendere il suo posto?