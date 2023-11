Non si hanno più notizie di lei da quattro giorni e la mamma ora teme per la sua vita. Nessuno sa che fine abbia fatto Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni improvvisamente scomparsa nel nulla da Busto Arsizio. La giovane, originaria di Gela, secondo quanto raccontato dalla madre, doveva incontrare un ragazzo. E ora ha paura che possa esserle successo qualcosa di brutto.

Quattro giorni fa Kimberly Bonvissuto è scomparsa a Busto Arsizio. La ragazza di 20 anni con i capelli rossi, alta 1 metro e 55 centimetri, indossava quel giorno una tuta grigia, delle scarpe nere e un giubbotto del marchio Colmar. L’ultima volta che è stata vista era lunedì 20 novembre.

Da allora il buio e il silenzio. La mamma, Graziana Tuccio, ne ha già denunciato la scomparsa e ha già scritto diversi appelli online per chiedere aiuto, affinché chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista possa aiutarla a farla tornare a casa.

La donna ha raccontato che, con tutta probabilità, quel giorno la ragazza era uscita di casa per incontrare un ragazzo. Aveva usato, però, una scusa, dicendo che doveva andare a cena con la cugina. Che però ha smentito queste parole.

Dalla sera di lunedì 20 novembre 2023 non si hanno più notizie di lei. Nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con Kimberly Bonvissuto. E si teme il peggio, anche se le speranza di poterla presto riabbracciare è sempre accesa nella mamma, disperata perché non sa più niente di lei.

Da lunedì 20 novembre nessuno ha più notizie di Kimberly Bonvissuto, ragazza di 20 anni di Busto Arsizio

Mia figlia si chiama Kimberly, ha 20 anni ed è scomparsa lunedì da Busto Arsizio. Aveva una tuta grigia, scarpe nere, giubbotto Colmar. Per favore se qualcuno la vede, contatti le forze dell’ordine. Il mio numero è 3458534355.

Questo l’accorato appello della mamma della ragazza di 20 anni, già ripreso sui social.