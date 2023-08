È Melloul Fatah l’unico sospettato per l’omicidio di Klajdi Bitri, il 23enne albanese ucciso a colpi di fiocina domenica scorsa tra le strade di Sirolo, nelle Marche. Il 27enne ha raccontato di non essersi accorto di aver esploso la freccia, né tanto meno di aver colpito la vittima. Gli inquirenti e la procura però non gli credono e hanno aperto un’indagine per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Una lite banale nata in mezzo al traffico che ha purtroppo portato alla morte di un giovane di soli 23 anni.

È successo domenica a Sirolo, nelle Marche, e sono state coinvolte le persone che viaggiavano in tre auto diverse, una dietro l’altra.

Nella prima viaggiavano una donna e la sua famiglia. La conducente andava piano perché non conosceva la strada e Melloul Fatah, 27enne algerino che era sulla seconda auto, ha iniziato a urlarle contro.

Il marito della signora è uscito dalla vettura ed ha iniziato con l’algerino una colluttazione.

A quel punto è arrivata la terza auto, dove viaggiavano Kajdi, suo fratello e un loro amico, che subito sono scesi dalla loro auto per sedare la rissa.

Fatah, vedendo che erano in tre, ha preso un fucile da sub dalla sua auto ed ha sparato a sangue freddo al petto di Bitri, uccidendolo sul colpo, per poi risalire in auto e sparire.

Nuovi dettagli sul delitto di Klajdi Bitri

Fatah, rintracciato e arrestato alcune ore dopo a Falconara Marittima, ha invece raccontato agli investigatori una versione diversa. Ha dichiarato che la sua intenzione era solo quella di difendersi dalle tre persone che lo stavano aggredendo.

Ha detto che non si è accorto minimamente di aver sparato la fiocina, né tanto meno di aver colpito Klajdi Bitri.

Gli investigatori sembrano però non credere alle sue parole. Come riporta Il Corriere della Sera, uno di loro ha detto:

Fatah non sapeva di averlo ucciso? Mah, di certo dopo averlo colpito gli ha estratto la fiocina dal petto e se n’è andato. Se n’è andato al mare con la fidanzata e forse ha usato pure il fucile subacqueo.

Monica Garulli, procuratrice della Repubblica, ha dichiarato di aver aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

in questi giorni verranno svolti l’esame balistico sull’arma, sequestrata al momento dell’arresto di Fatah, e l’autopsia sul corpo della vittima.