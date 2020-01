Kobe Bryant, cestista statunitense, ha perso la vita in un incidente in elicottero Kobe Bryant, noto cestista statunitense, ha perso la vita in un incidente in elicottero insieme ad altre 4 persone; ecco cos'è accaduto

Sconcerto e dolore nel mondo dello sport. Poco fa si è diffusa la notizia del decesso di uno dei più grandi giocatori di pallacanestro statunitensi, Kobe Bryant. A dare la terribile news è stato il sito Tmz.com che ha detto che Kobe Bryant avrebbe perso la vita in un incidente in elicottero.

Poco fa il sito Tmz.com ha diffuso la notizia del decesso dell’ex stella del basket Nba, Kobe Bryant, 41 anni. Il noto giocatore di pallacanestro era a bordo del suo elicottero nella mattinata del 26 gennaio 2020. Stava sorvolando l’area di Calabasas, in California, quando, per motivi ancora da accertare, il velivolo è precipitato.

Con lui, a bordo, c’erano altre 4 persone. Nessuno di loro si è salvato. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per le persone che viaggiavano sull’elicottero.

Sempre secondo il sito Tmz.com, Vanessa Bryant, moglie dell’ex cestista statunitense, non sarebbe stata a bordo dell’elicottero nel momento dello schianto.

La polizia della Contea di Los Angeles ha confermato la terribile notizia in un tweet:

“5 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un elicottero. Non ci sono superstiti. Evitare la zona fino a ulteriori indicazioni”.

Sono partite subito le indagini sul caso. Per adesso non si sa nulla sulle cause della tragedia ma alcuni testimoni hanno scattato delle foto in cui si vede una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles, in prossimità dell’area di Calabasas.

Kobe Bryant e sua moglie Vanessa hanno quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e Capri, il piccolo arrivato da poco in famiglia.

Il mondo dell’Nba si è stretto intorno alla famiglia di Kobe Bryant in questo doloroso momento. Non ci sono altri aggiornamenti sulla vicenda in questo momento ma torneremo con ulteriori informazioni su quanto accaduto.