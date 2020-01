Kobe Bryant e sua moglie Vanessa avevano fatto un patto riguardo i viaggi in elicottero Kobe Bryant e sua moglie Vanessa avevano fatto un patto riguardo l'elicottero. Ecco cosa avevano deciso 😢💔

Il particolare è stato pubblicato sulla famosa rivista People e riguarda l’ex sportivo, campione di basket, Kobe Bryant. Ormai non si parla d’altro che del tragico incidente, che ha stroncato la sua vita e quella della sua bambina, Gianna Maria, 13 anni. I due si stavano recando agli allenamenti di basket, da sempre hanno condiviso l’amore per questo sport e la tredicenne, era una promessa.

Kobe ha lasciato sua moglie Vanessa e altre tre figlie: Natalia 17 anni, Bianka 3 anni e Capri, nata a giugno 2019.

Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato durante un’intervista a People, che il campione di basket e sua moglie avevano fatto un patto, quello di non prendere mai lo stesso elicottero. Mai si sarebbero dovuti trovare a bordo dello stesso mezzo.

Bryant aveva iniziato a spostarsi con gli elicotteri, sin da quando giocava nei Lakers. Più volte durante le interviste, aveva confessato che per lui era il modo migliore di conciliare la sua passione per il basket, con l’amore per la sua famiglia. In questo modo riusciva ad andare agli allenamenti e poi a non essere mai assente a nessuna recita delle sue figlie.

Kobe e Vanessa avevano deciso di fare questo patto, probabilmente, per il bene delle loro quattro figlie.

I due si erano conosciuti nel ’99 e da quel momento non hanno mai smesso di amarsi. Si sono sposati nel 2001 e non molto tempo fa, hanno festeggiato il loro ventesimo anniversario. Il famoso campione di basket, aveva pubblicato un post dedicato alla sua amata:

“In questo giorno 20 anni fa, ho incontrato la mia migliore amica, la mia regina @vanessabryant. Per celebrare lo stle old school ho deciso di portarla un appuntamento a Disneyland questa sera. Ti amo mia mamacita per sempre”.

Purtroppo quell’elicottero che avrebbe dovuto portarli agli allenamenti di basket, per la troppa nebbia si è schiantato e papà Kobe e la piccola Gianna Maria, hanno perso la vita.

L’intero mondo dello sport è in lutto e tanti sono stati i ricordi e le lacrime versate in onore di Kobe Bryant.