Kobe Bryant, pubblicato l’audio dell’ultima conversazione radio con il pilota Kobe Bryant, pubblicato l'audio della comunicazione tra il pilota Ara Zobayan e i controllori del traffico e le immagini radar; ecco cos'è accaduto quel giorno

Dopo il tragico incidente aereo a Calabasas, in California, che ha causato la morte di 9 persone, tra cui la leggenda della NBA, Kobe Bryant e sua figlia Gigi, 13 anni, è stato reso pubblico l’audio delle ultime comunicazioni tra il pilota Ara Zobayan e i controllori del traffico aereo.

La prima ipotesi che le autorità hanno preso in considerazione sulle cause dell’incidente di Calabasas, in California, è stata la “mancanza di visibilità a causa della nebbia”. È stato riferito che il pilota Ara Zobayan aveva ricevuto un’autorizzazione speciale per volare in condizioni di nebbia considerata “pericolosa”, chiamata SVFR (Regole speciali di volo a vista).

Sotto l’autorizzazione SVFR, i piloti possono volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle consentite per le regole di volo a vista (VFR). Vengono emessi solo quando il tetto delle nuvole si trova al di sotto di 300 metri sopra il livello del suolo. Volare così in basso a terra può essere molto disorientante e rischioso, soprattutto quando ci sono problemi di visibilità, come in questo caso.

L’ultima conversazione radio tra il pilota e la torre di controllo del traffico aereo (ATC) è stata resa pubblica e potrebbe far luce sulla vicenda, aiutando le autorità ad indagare a fondo sulle cause dell’incidente.

“Torre, possiamo andare avanti e iniziare a girare a sud-ovest?” dice il pilota.

“Elicottero 72EX, approvato. Ha buone condizioni di visibilità?” è stata la domanda chiara di ATC.

All’improvviso si rendono conto di aver perso la comunicazione con il pilota, a causa del cattivo segnale e della bassa quota. Quindi dalla torre di controllo parte un avvertimento:

“Stai seguendo un codice 1200, quindi stai chiedendo di continuare con il volo?”

Quando vedono scendere l’elicottero troppo in basso, chiedono:

“Puoi dirci quali sono le tue intenzioni? Stai volando troppo in basso per continuare adesso”.

Infine, tutte le comunicazioni vengono perse e si verifica la fatale tragedia: l’elicottero si schianta su una zona montuosa di Las Vírgenes Road a Calabasas, in California.