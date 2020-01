Kobe e sua moglie avevano un accordo Come tutti sanno Kobe, una delle sue figlie e altri sette membri dell'equipaggio, hanno perso la vita la scorsa settimana in un incidente con l'elicottero, ma quello che pochi sanno è che Kobe e sua moglie avevano un accordo che riguardava proprio il viaggiare in elicottero

Per Kobe Bryant , 41 anni, era molto comune viaggiare in elicottero,la sua carriera gli imponeva di fare lunghi viaggi su questo veicolo. Questo doveva servire ad ottimizzare il suo tempo ed evitare dolori muscolari. Optò per l’elicottero perché lo vide come un mezzo di trasporto veloce e quindi scelse questa alternativa ai mezzi più convenzionali.

Ma lui e sua moglie Vanessa, 37 anni, avevano stabilito un accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme in elicottero.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato alla rivista di People: “Lui e Vanessa hanno stretto un patto in cui erano d’accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme a bordo di un elicottero”. Si presume che la coppia volesse garantire, in caso di incidente, di non lasciare le loro quattro figlie sole, e nel peggiore dei casi sarebbe rimasto loro un genitore.

Domenica scorsa, Kobe ha perso la vita con sua figlia Gianna, affettuosamente chiamata Gigi, di soli 13 anni, assieme ad altre sette persone che li accompagnavano all’accademia fondata dall’atleta, per una squadra giovanile di basket. Hanno lasciato Vanessa devastata, e anche le sue figlie Natalia, 17 anni, Bianka, 2 e Capri, nata a giugno 2019. Hanno perso il padre e la sorella allo stesso tempo. La tragedia non si limita solo alla famiglia di Kobe, ma anche alle famiglie dell’equipaggio. Tutti lottano per affrontare questo dolore immenso. La stessa fonte che ha parlato del patto di Kobe e sua moglie, ha detto che Bryant ha sempre volato in elicottero, solo con il pilota Ara Zobayan, che è tra le vittime dell’incidente.

La sua passione per lo spostamento con questo mezzo di trasporto è emersa anni fa, mentre suonava per i Lakers, ha cercato di trascorrere più tempo di qualità con la sua famiglia, e meno tempo nel traffico delle città congestionate. “Ero costantemente bloccato nel traffico, dovevo trovare un modo per allenarmi e concentrarmi sul campo, ma senza compromettere il tempo con la mia famiglia”, ha dichiarato il defunto Kobe ad Alex Rodriguez nel 2018.

A quel tempo, Kobe ha scoperto che lo spostamento in elicottero gli avrebbe permesso di sfruttare meglio il suo tempo; sapeva di poter andare e tornare in soli 15 minuti, e divenne il suo mezzo di trasporto preferito. Il rinomato giocatore ha dichiarato in un’intervista pubblicata da Maria Shiver che, tra i suoi numerosi successi , considera il più prezioso essere un padre.

“Essere padre è ciò che mi rende più orgoglioso in questo mondo; È il mio più grande successo. Ho imparato molto, ma forse il più profondo è stato l’amore feroce e incondizionato che si prova per un bambino quando si diventa padre. Sono fortunato di aver vissuto quell’esperienza quattro volte e non c’è niente di più potente in questo mondo “, ha detto Kobe.

Nel 2016, una delle cose che Kobe desiderava di più dopo essersi ritirato ufficialmente dall’NBA, era passare più tempo possibile con la sua famiglia. Derek Jeter, amico di Kobe, in un tributo emotivo scritto su Players Tribune, ha affermato che l’atleta deceduto ha sempre preferito parlare della sua famiglia piuttosto che della sua carriera. “Tutto ciò che devi sapere su Kobe, e ciò rivela molto sulla sua personalità, è questo: le conversazioni più significative che abbiamo avuto riguardavano sempre la famiglia”, ha detto il giocatore di baseball in pensione di 45 anni.

“Era un uomo più che dotato a livello atletico, ossessionato dall’essere un campione, noto per la sua abilità con una palla in mano. Ma nei momenti che ho condiviso con lui, non gliene importava niente, non ne parlava. Si preoccupava molto di più di essere il marito di Vanessa e il padre delle sue figlie. Amava la sua famiglia. E questo è il Kobe che ricorderò sempre ”, ha detto il suo amico Derek.