La bambina sul cornicione Registrano una bambina di 5 anni che cammina sulla sporgenza del quinto piano di un edificio. Sono rimasti tutti con il fiato sospeso e sono state avvertite le autorità ma la conclusione di questo avvenimento è stato piuttosto inaspettato.

Il più piccolo della casa tende ad attirare tutte le attenzioni su di se, ma ci sono azioni che mettono i genitori nei guai. Molte volte queste azioni implicano un rischio che può avere conseguenze molto gravi. Questa bambina di 5 anni ha deciso di uscire da una finestra dell’appartamento al quinto piano ,situato a Tenerife, e camminare sulle sporgenze.

Questa bambina ha tentato di andare dalla finestra alla terrazza situata dall’altra parte. L’incidente è stato registrato da un testimone che si trovava in uno degli edifici nell’area e riuscì a catturare le immagini agghiaccianti.

Il video mostra il momento in cui la bambina di 5 anni esce dalla finestra e si trova sulla sporgenza della facciata larga appena 30 centimetri e inizia a camminare per cercare di raggiungere l’altra estremità ed andare sulla terrazza.



Per qualche ragione sconosciuta la bambina ritorna rapidamente ed inciampa persino prima di raggiungere la finestra per entrare nuovamente nell’appartamento. È evidente che la bambina non è disturbata dall’altezza in cui si trova in quel momento. Secondo quanto detto dai media locali, i genitori della bambia erano sotto la doccia quando ne ha approfittato per scatenare la sua curiosità, senza tenere conto delle conseguenze che, fortunatamente, non sono state serie.

Non si sa davvero cosa abbia spinto la bambina a camminare su una cornice della facciata, lo scorso fine settimana.

Le autorità stanno cercando di identificare i genitori della bambina, tuttavia, si pensa che siano turisti che trascorrevano il Natale a Tenerife. Questo video non solo ha scioccato i residenti di Tenerife, ma il mondo intero dopo la sua pubblicazione sulle reti.



La registrazione dovrebbe essere un avvertimento sulle misure di sicurezza che i genitori dovrebbero seguire per evitare che i loro bambini piccoli vengano esposti a situazioni potenzialmente pericolose come questa.

Inoltre è importante che la conformità delle misure di sicurezza nelle case, deve essere garantita prima di autorizzare la loro abitabilità.

Fortunatamente, il Natale di questa famiglia non è stato offuscato da una tragica esperienza e questo incidente, che ha paralizzato il cuore di molti, si è concluso in un modo piuttosto inaspettato: con un lieto fine.