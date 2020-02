La bambina tatuatrice Lei è Maya, la bambina di di nove anni che si dedica a fare tatuaggi da quando aveva solo due anni ed ha già una lunga lista di clienti in attesa

Maya Lu è una bambina che è diventata un’artista di tatuaggi, è la figlia di Lily Lu, un’artista che ha un laboratorio. Maya ha realizzato i suoi disegni sin dalla tenera età e a 2 anni ha iniziato a sperimentare con gli aghi lasciando i suoi disegni sulla pelle delle persone. Maya ha appena nove anni.

Il risultato è stato un successo e c’è una lunga lista di persone che fanno tutto il possibile per fissare un appuntamento con questo particolare tatuatore. “Durante i primi anni avevo bisogno di aiuto, ma ora posso fare tatuaggi senza la supervisione di un adulto.”

Maya riceve molto sostegno dalla sua famiglia, ma sono determinati a prendere tutte le decisioni. Non vogliono costringerla a fare carriera nel mondo dei tatuaggi, quindi prendere un appuntamento con lei può essere piuttosto difficile. La bambina disegna i suoi disegni ed è particolarmente entusiasta di poter tatuare ciò che vuole.

“Alcuni amici e io le abbiamo insegnato piccoli trucchi su come usare l’inchiostro. Impara molto velocemente e ha sviluppato il suo stile. ” I suoi genitori l’aiutano a trovare qualcuno che sente un legame speciale con le sue opere. Tutto dipende dal suo umore, quindi un tatuaggio di Mara Lu è sempre più apprezzato.

“Le persone chiedono tatuaggi ma è lei che decide se farli o no. La maggior parte dei suoi clienti sono persone a cui piace solo lei. ”

Nelle immagini puoi vedere che i suoi curiosi tatuaggi sono davvero il lavoro di una ragazza. Molti ritengono che non sia davvero pronta a fare questo tipo di lavoro, ma i suoi seguaci la difendono e assicurano che sia proprio quel mondo colorato e innocente che vogliono per i loro tatuaggi.

Maya vive nella città di Tengen in Germania. Fino ad oggi, il designo che più le piace fare è quello di una scimmia che viene abbracciata a un ago .

“Non ha senso confrontarlo con altri professionisti, ma è molto giovane e fa un lavoro meraviglioso. Rende i tatuaggi rapidamente e con una finitura molto pulita. ”

Non è ancora noto se la bambina vuole farlo a tempo pieno. La cosa più importante per lei è giocare con i colori e far volare la sua creatività. Non appena la storia di Maya è stata pubblicata, ha risvegliato ogni tipo di reazione. Una cosa certa è che qualcuno di così giovane età non era mai stato visto fare questo tipo di lavoro.