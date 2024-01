Lutto nel mondo della musica, addio alla pop star Dani Li morta a soli 42 anni lasciando un grandissimo dolore nella sua famiglia e tra i fan. Nessuno avrebbe mai pensato di dover salutare per sempre la giovanissima cantante che, nei giorni scorsi aveva deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Stiamo parlando di un’operazione di liposuzione che la giovane donna aveva deciso di affrontare per ridurre la pancia e il seno che non le piacevano più. Una decisione presa insieme alla sua famiglia che, fin da subito aveva deciso di sostenerla e di aiutarla ma che, non avrebbe mai pensato alla tragedia che sarebbe potuta avvenire.

La cantante Dani Li muore a 42 anni durante un intervento di liposuzione

Dani Li, nome d’arte di Danielle Fonseca Mochado si è sottoposta all’intervento lo scorso venerdì 19 gennaio per ridurre il seno e la pancia. Un’operazione eseguita a Pinhais, in Brasile dove, si sono avvertite fin da subito alcune complicazioni che l’hanno poi portata ad un ricovero urgente.

Per ora sulla scomparsa per il quale non è stata specificata la causa, è stata aperta un’indagine dopo l’esposto da parte della sua famiglia. La giovane artista lascia suo marito e una figlia di soli 7 anni. Quest’ultimi al momento continuano a battersi per avere giustizia e per scoprire cosa sia realmente accaduto.

Tutti conoscevano la giovane cantante di Afuá, un’isola dell’Amazzonia, diventata famosa grazie al suo brano “Eu Sou da Amazonia” pubblicato nel 2014. La star da quel momento in poi aveva iniziato ad esibirsi in giro per le varie cittadine partecipando anche ad importanti talent show. L’annuncio della sua scomparsa ha segnato particolarmente i suoi fan che hanno fin da subito manifestato una grande vicinanza a tutta la sua famiglia. In tanti hanno chiesto di poter partecipare ai funerali di Dani Li che risultano ancora in fase di organizzazione.