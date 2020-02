La casa ai Parioli di Adriana Volpe Com'è la casa ai Parioli a Roma di Adriana Volpe? Ecco dove vive la famosa conduttrice televisiva

Com’è la casa ai Parioli di Adriana Volpe? La conduttrice televisiva abita in una splendida abitazione nel quartiere più bello di tutta Roma, dove vivono anche altre star del mondo dello spettacolo del nostro paese. Spesso sui social mette in mostra gli ambienti più belli e per lei più rappresentativi.

Ai Parioli a Roma Adriana Volpe vive in un appartamento molto elegante e molto raffinato. La luminosità si percepisce da ogni foto che la conduttrice televisiva posta sui social network. La casa è anche curata nei minimi particolari: è ricca di tende, quadri, divani, lampade, cuscini che la decorano e arredano con un tocco di stile e di classe che non mancano certamente ad Adriana Volpe.

Nel salotto si possono notare non solo divani e poltroni, ma anche una ricca libreria, a dimostrazione del fatto che Adriana Volpe ama molto leggere. Pareti, mobili, sedie e altri arredi sono tutti in toni molto chiari per diffondere luminosità e positività.

In casa c’è anche una seconda zona living, magari per accogliere ospiti e amici: qui è il regno dei contrasti, per dare un tocco di movimento in più i casa, senza rinunciare alla luminosità e all’eleganza che regna sovrana in ogni ambiente dell’appartamento di Adriana Volpe.

La casa è un mix tra stile elegante e un po’ retrò e uno stile più moderno. Non mancano ovviamente i colori, anche se bianco e nero sono comunque predominanti. Non mancano grandi specchi, lunghi corridoi… E la camera da letto? Quella non è da mostrare, è il suo rifugio privato, del resto.

Il palazzo dove vive, infine, è uno dei più eleganti di un quartiere ricercatissimo da chi a Roma vuole vivere in una delle zone più belle. Non troppo caotiche, ma comunque con tutto a portata di mano.

Che dite, vi piace la casa di Adriana Volpe ai Parioli a Roma?