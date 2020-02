La casa dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi Dove si trova la casa dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere!

Com’è la casa dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? Vi siete mai chiesti come è arredata la loro casa, dove i due conduttori più famosi del piccolo schermo? A mostrarcela sono stati proprio loro in un programma televisivo condotto da Fabio Fazio.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati fidanzati per più di 5 anni. Il 28 agosto 1995 la coppia si è sposata. Per lui si tratta del quarto matrimonio. I due si sono sposati con rito civile al comune di Roma, in una cerimonia celebrata da Francesco Rutelli, allora sindaco della città. Nel 2002 hanno preso in affido Gabriele, un bambino di 10 anni che poi hanno adottato due anni dopo.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vivono in una casa a Roma nel quartiere Parioli, uno dei più belli di tutta la capitale. Non si è mai saputo molto della loro abitazione, ma nel 2018, durante un’intervista a Che tempo che fa in diretta dalla loro casa, abbiamo potuto scoprire com’è il posto dove vivono. Molto elegante e raffinato.

È stata Maria De Filippi a fare un tour della loro casa. Si inizia dallo studio dal quale è collegato il conduttore e autore televisivo, di fronte a una scrivania in legno massiccio e a un divano bianco. Poi prende la parola la presentatrice che ci fa vedere la cucina, attraversando un lungo corridoio bianco con quadri appesi alle pareti, per terra un tappeto persiano.

La cucina è molto moderna e il frigo è molto grande. Non abbiamo potuto vedere altro, ma sappiamo che la coppia da tempo dorme in camere da letto separate. Lo sapevate che Costanzo a volte rimane a guardare la tv tutta la notte fino al mattino?

Ecco qui il video della loro casa per chi si fosse perso l’intervista di un paio di anni fa con Fabio Fazio in diretta dalla loro casa.