Dove si trova la casa dove vivono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? La coppia ormai sta insieme da un po’ di tempo e allargato la famiglia con la nascita di due bambine, che vanno ad aggiungersi alla primogenita della soubrette svizzera. Dove vivono?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno insieme dal 2011: la soubrette televisiva è convolata a giuste nozze con il figlio di Nicola Trussardi, fondatore della casa di moda italiana che porta il cognome di famiglia, il 10 ottobre 2014, al Palazzo della Ragione di Bergamo. Michelle Hunziker era già stata sposata con Eros Ramazzotti, da cui il 5 dicembre 1996 ha avuto Aurora Sophie. La coppia, che si era sposata nel 1998, si era separata nel 2002 e aveva divorziato nel 2009. Dalla relazione con Trussardi sono nate Sole, il 10 ottobre 2013, e Celeste, l’8 marzo 2015.

Tomaso ha regalato a Michelle Hunziker una villa nel bergamasco. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivono insieme alle figlie in una splendida casa, dove il bianco è il colore predominante, così da dare luce e calore a ogni ambiente. È un vero e proprio palazzo.

L’arredamento è caldo e accogliente, per celebrare proprio lo stile della soubrette. Gli spazi sono decisamente ampi: non mancano stanze per accogliere gli ospiti e da notare la sala da pranzo gigantesca con un lungo tavolo centrale.

Per cenare in coppia come facevano i reali una volta. Nella sala da pranzo c’è anche un pianoforte a coda che spesso Aurora Ramazzotti suona per la gioia di tutta la famiglia allargata della soubrette svizzera.

La casa ha finestre decisamente ampie. Mentre le travi a vista sul soffitto danno un tocco rustico e vintage.

Anche in camera da letto predomina il bianco, come dimostrano le tante foto postate sui social da Michelle Hunziker. E in casa c’è persino un angolo bar per ospitare gli amici. Amici che spesso sono invitati anche per party in giardino