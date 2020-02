La chiesa gli nega la prima comunione per essere autistico Quando è nato il loro bambino autistico, sapevano che avrebbero dovuto affrontare tante insidie nella vita, ma mai avrebbero immaginato che sarebbe stata proprio la chiesa a dare loro la prova più dura. Migliaia di persone si sono infuriate per ciò che è successo

Anthony LaCugna è un bambino di 8 anni con autismo non verbale, ha gravi difficoltà cognitive e motorie a causa delle sue condizioni. Nicole e Jimmy LaCugna, i genitori del bambino sapevano che avrebbe dovuto affrontare molte sfide per tutta la vita, ma sarebbero stati sempre al suo fianco per accompagnarlo e offrirgli il loro amore.

Una delle difficoltà di Anthony è che non riesce a esprimersi a parole e ha un disturbo neurologico che influenza gravemente i suoi movimenti. Ma ciò che i suoi genitori non hanno mai pensato è che una delle più grandi prove che avrebbero dovuto affrontare sarebbe stata posta dalla Chiesa cattolica, l’istituzione di cui si sono fidati per tutta la vita.

Hanno denunciato che la chiesa ha negato ad Anthony la possibilità di fare la prima comunione perché “non sa distinguere tra il bene e il male”. Essendo il Santissimo Sacramento, uno dei più importanti della chiesa, i genitori furono devastati dalla misura autoritaria.

Nicole era consapevole che sarebbe stato molto difficile per lui frequentare le lezioni di catechismo, quindi decise di insegnargli a casa sua ciò che considerava necessario dopo aver ottenuto il permesso nella parrocchia che frequentavano per fare la Prima Comunione.

Nella chiesa gli fu detto che Antonio doveva fare un sacramento prima della comunione che è considerato indispensabile dalla chiesa: la confessione, per riscattarsi dai suoi peccati attraverso la grazia divina. Hanno valutato come potevano far esprimere il bambino attraverso poster e superare questo passaggio.

“Anthony non è in grado di identificare un peccato rispetto a un fatto che non è un peccato, non ha la capacità di dire che il segno nella sua mano sinistra, anche indicando, è peccato. O che il segno nella sua mano destra non lo sia ”, disse la madre, affermando che il bambino aveva delle lettere sugli arti per fare la confessione.

La data del sacramento si stava avvicinando quando Nicole ricevette una chiamata nella sua casa nel New Jersey da una persona che si presentò come membro della chiesa di St. Aloysius che frequentavano da anni. “Hanno detto che non c’è modo che possa fare la comunione. Perché sostengono che non capisca di cosa tratta la Santa Comunione ” , ha detto Nicole a un media locale.

Hanno anche spiegato alla madre che la disabilità di Anthony non gli permette di discernere tra giusto e sbagliato, quindi per loro non è all’altezza del punto di riferimento richiesto per fare il sacramento. I genitori di Anthony hanno pubblicato quello che è successo sul loro profilo Facebook .

“Oggi Nicole e io siamo stati informati che nostro figlio Anthony non potrà fare la comunione quest’anno. Come molti di voi sanno, è un bambino autistico non verbale che è nel suo anno sacramentale. Il prete John Bambrick parroco della chiesa di Sanint Aloysius a Jackson e l’arcidiocesi di Trenton hanno raggiunto quell’accordo affermando che il bambino non può identificare il bene e il male ”.

“È molto difficile e scomodo riuscire a capire come sia possibile che essendo tutti creati da Dio, nostro figlio viene respinto dalla fede cattolica a causa della sua incapacità di comunicare”, continua il messaggio.

“Questo è qualcosa che spero diventerà virale e che i nomi delle parti coinvolte in questo atto si vergognino a mostrarsi senza cuore contro un bambino che ha una disabilità e non potrebbe nemmeno creare un peccato perché è uno dei bambini più dolci e innocenti.

Per favore, aiutaci a diffondere il caso, specialmente ai genitori dei compagni di classe di Anthony che hanno le stesse condizioni in modo che nessun bambino o famiglia debba affrontare o sentire ciò che abbiamo provato negli ultimi giorni da quando lo abbiamo scoperto.

Il prete della chiesa di Saint Aloysis e l’arcidiocesi di Trenton dovrebbero vergognarsene molto. ” Poco dopo che la pubblicazione fu condivisa diecimila volte, decine di genitori che avevano subito esperienze simili parlarono e la comunità della chiesa cattolica. Perfino i media hanno diffuso il caso, prima dello scandalo, la parrocchia ha offerto dichiarazioni e ha sottolineato che si adatteranno ai nuovi canoni dettati da papa Francesco.

“Le nuove informazioni hanno fatto luce sui modi per adattare ulteriormente i nostri preparativi per i bambini con problemi cognitivi e disabilità. Grazie al lavoro di avvocati canonici, teologi e papa Francesco , sarà consentita la ricezione di questi sacramenti. Si deve presumere che il bambino abbia una relazione spirituale interna con Dio e che sarebbe sufficiente in questi casi particolari. Il vescovo David O’Connell della diocesi di Trenton ha approvato questi adattamenti aggiuntivi. ”

Il rappresentante della chiesa ha spiegato: “La famiglia che molti hanno difeso è stata informata di questa nuova guida che consentirà ulteriori adattamenti alla preparazione e alla ricezione dei sacramenti”. Nicole è ancora indignata, non sa se vuole che suo figlio riceva la Prima Comunione da un prete che lo ha discriminato.