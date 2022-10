Durante l”ultima puntata di Verissimo, il pubblico si è emozionato ascoltando le parole della lettera di Kevin Pipitone, il fratello della piccola Denise.

Credit: Verissimo

Kevin oggi è un uomo, ha trovato una donna che lo ha aiutato a superare le difficoltà della sua vita e presto diventerà papà per la prima volta. Ed è proprio in questa sua nuova esperienza, che sente la mancanza della sua sorellina. Non ha potuto essere presente in studio insieme alla sua mamma Piera Maggio, ma ha voluto lasciare parole emozionanti per la sua amata Denise Pipitone:

Oggi che sto per diventare padre, penso a Denise più che mai. Avrei voluto che fosse lei la madrina di mia figlia, le avrei affidato la mia vita e tutto il mio cuore. Per il passato e i ricordi confusi ho cancellato molto, forse per proteggermi dal dolore. Per i primi anni ho vissuto come in una bolla. Mi ero estraniato da tutto. I miei genitori si erano separati, ricordo che incolpai mia madre. Ero arrabbiato con lei perché aveva tradito mio padre. Perché aveva amato un altro uomo. Mi sentivo tradito anch’io.

Credit: Verissimo

Le battaglie di mia madre, il suo dolore, i processi, tutto quello che ha fatto all’esterno della nostra casa, l’ho sempre saputo in ritardo. Ho scoperto dopo anni che persona straordinaria è mia madre. Quanta forza, coraggio, quanta determinazione. Oggi che divento genitore so che padre voglio essere. Un padre che c’è, come sostegno emotivo e come sostegno materiale. So cosa vuol dire affrontare un’infanzia a cui al dolore della mancanza di una sorella, si aggiunge anche il problema di andare avanti giorno per giorno. Oggi immagino Denise dolce come allora, i capelli lunghi castani. La immagino con un rossetto rosa e un bel vestito a fiori. Voglio pensarla così e spero sia da qualche parte nel mondo a passeggiare felice. Denise, continueremo sempre a cercarti fino alla fine. Tuo fratello Kevin ti amerà per sempre.

Queste le dolci parole di quello che era soltanto un bambino, quando qualcuno gli ha portato via la sua sorellina. È cresciuto nel dolore, vedendo sua madre cadere e rialzarsi, ascoltando le calunnie. È diventato un uomo e presto sarà papà di una bellissima bambina.

All’età di 23 anni, come ha rivelato Piera Maggio durante l’ultima puntata di Verissimo e nel suo libro, Kevin Pipitone ha scoperto di non essere il figlio biologico di Tony Pipitone. Quest’ultimo non poteva avere figli, così hanno deciso di ricorrere all’inseminazione artificiale con un donatore.

Credit: Verissimo

Dopo la scomparsa di Denise, Kevin si è sentito abbandonato da suo padre, sia emotivamente che economicamente. Oggi rimane accanto alla sua mamma, la sostiene e si batte con lei per la verità.