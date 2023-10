La Corte D’Assise di Milano ha preso la decisione su Alessia Pifferi. La sorella: “Me lo aspettavo, era prevedibile”

La Corte d’Assise di Milano ha disposto una nuova perizia psichiatrica per Alessia Pifferi, la madre che ha abbandonato la piccola Diana in casa da sola per sei giorni. La bimba di 18 mesi è morta di stenti.

Sarà valutata la capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi e la sua pericolosità sociale. Una decisione presa ieri dalla Corte, 10 ottobre 2023. Il perito dovrà valutare quale fosse la capacità dell’imputata al momento dei fatti. La capacità di una madre che ha lasciato sua figlia in casa da sola, senza cibo e senza acqua, per quasi una settimana, per recarsi a Leffe e stare con il suo compagno. Una donna che ha mentito a tutti, alla famiglia che era convinta che Diana si trovasse con lei e a quello stesso uomo, al quale aveva detto di aver lasciato la minore al mare con la zia.

I medici del San Vittore hanno stabilito che Alessia Pifferi soffre di un disturbo cognitivo e che il suo quoziente intellettivo è pari a quello di una bambina di 8 anni. Una perizia che è stata confermata anche dal consulente della difesa e un pensiero che, tuttavia, non è stato condiviso dall’accusa e dai stessi familiari della Pifferi, secondo i quali la donna era più che capace di capire cosa significasse lasciare da sola la piccola Diana.

Così la Corte d’Assise di Milano, al termine dell’ultima udienza, ha disposto una perizia super partes. Cosa significa? Che il perito incaricato non fa parte della difesa o dell’accusa. Un giudizio medico imparziale.

La reazione della sorella di Alessia Pifferi

Se lo aspettava, la sorella di Alessia Pifferi l’ha sempre descritta come una bugiarda e una brava attrice. Ecco le sue parole dopo la decisione del Tribunale: