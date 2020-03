La Croce Rossa cerca personale sanitario La Croce Rossa Italiana cerca personale sanitario, medici, infermieri e OSS da impiegare nelle aree più colpite dal coronavirus.

Nell’avviso la disponibilità deve essere immediata.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute ma non è specificato se si tratta di lavoro volontario o retribuito. Per candidarsi bisogna mandare un sms al numero 43 53 535 con specificata la propria qualifica e dopo si verrà contattati da un operatore della Croce Rossa.

La Croce Rossa ha lanciato il progetto nazionale di volontariato temporaneo. In questo momento così delicato per l’Italia è davvero importante il contributo di tutti.

Il volontariato temporaneo è aperto a tutti. A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio, si potrà partecipare ad attività di consegna dei pacchi alimentari, farmacie, beni di prima necessità alle persone vulnerabili, controllo dei passeggeri in aeroporto, informazione assistenza presso le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza.

In particolar modo, come abbiamo già detto, serve l’aiuto di professionisti sanitari, medici, infermieri, psicologi clinici e psicoterapeuti che possano diventare volontari temporali per attività specifiche a domicilio in ambulatori o presso le strutture di emergenza.

Il servizio è partito dal comitato di Firenze ma è disponibile in tutta Italia. Basta compilare il form all’indirizzo https://volontari.cri.it/ o chiamare il numero verde 800 – 065510 per essere ricontattati dal Comitato più vicino.

Tutti i cittadini italiani possono diventare volontari temporali purché siano maggiorenni, godano di un buono stato di salute, siano italiani o di uno Stato dell’Unione Europea oppure di uno Stato non comunitario purché siano in possesso dei dovuti permessi. È importante non aver maturato condanne o sentenze passate in giudizio.

Nella nota della Croce Rossa si legge:

“Ricordiamo inoltre che è possibile partecipare il proprio contributo economico recandosi personalmente presso la sede di Via Scarpa 7 di Savona. Il contributo erogato prevede rilascio di regolare ricevuta, detraibile fino ad un massimo di 1000 euro annui”.