La storia del 12enne Archie Battersbee ha commosso il mondo intero. Il Tribunale ha dato l’ok per staccare la spina del bambino, che ormai viveva soltanto grazie ai macchinari.

La sua mamma e il suo papà hanno avviato dispute legali, ma non sono riusciti ad impedire il triste destino del loro Archie. Lo hanno visto esalare l’ultimo respiro e spegnersi per sempre, mai dimenticheranno quella scena.

Ma dopo la lunga agonia, ora si ritrovano ad affrontare le cattiverie di qualcuno, che tormenta loro e la tomba del 12enne.

Attraverso i media britannici, la madre di Archie ha denunciato quanto sta accadendo negli ultimi giorni.

Il racconto della madre del piccolo Archie Battersbee

Siamo presi di mira continuamente e ho persino ricevuto minacce di morte. Ci stanno tormentando. Una delle cose peggiori che sono state fatte è che qualcuno ha lasciato un finto cappio fatto di plastica, atto a intendere si sia tolto la vita.

Il piccolo Archie è stato trovato da sua madre in fin di vita, con una corda intorno al collo. Gli inquirenti hanno preso in considerazione anche l’ipotesi che si sia tolto la vita, ma i suoi genitori sono certi che abbia provato a partecipare a una di quelle sfide social sulla resistenza.

Uno di questi scioccanti episodi è accaduto proprio il giorno del compleanno di Archie Battersbee. La madre aveva organizzato una riunione di famiglia, per festeggiare quel giorno davanti alla lapide. La gente si è lamentata per la musica e per il cibo. L’intento dei genitori è stato quello di organizzare un compleanno davanti alla tomba del 12enne, ma la cosa non è stata ben vista.