La denuncia di una madre, per l’errore dei medici alla sua bambina Mamma si sveglia dall'anestesia dopo il cesareo, ma quando chiede di poter vedere la sua bambina, scopre cosa le avevano fatto i medici. Ecco cosa è accaduto..

Una giovane mamma di soli diciannove anni, della Russia, chiamata Darya Kadochnikova, ha denunciato ciò che hanno fatto i medici in ospedale alla sua bambina, appena venuta al mondo con un cesareo. Quando l’ha potuta prendere in braccio, ha scoperto che aveva un taglio netto sotto l’occhio, fatto dai medici durante l’intervento.

Una vicenda davvero incredibile, che ha sconvolto il mondo intero e che ora è ormai conosciuta ovunque. La ragazza, è rimasta scioccata quando ha visto ciò che era accaduto alla figlia.

In base alle informazioni che sono venute fuori negli ultimi giorni, Darya si è recata in ospedale per mettere al mondo la sua bambina, con un parto naturale.

Una volta arrivata e dopo aver fatto tutti i controlli del caso, i medici l’hanno informata di doverla sottoporre ad un cesareo, poiché la piccola si era spostata e non potevano più andare avanti con quello che avevano programmato.

In un primo momento le è stata fatta un’epidurale, ma visto che non ha fatto l’effetto sperato, Darya è stata sottoposta ad un’anestesia totale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Quando la donna, però, si è svegliata ed ha chiesto di poter prendere in braccio la sua bambina, ha scoperto che aveva un taglio netto sotto l’occhio. Ha provato a lamentarsi con i medici, ma loro si sono giustificati dicendo: “Ci dispiace, ma la piccola non si sarebbe dovuta muovere durante il cesareo!”

Darya è rimasta scioccata da queste parole ed infatti ha deciso di denunciare l’accaduto, poiché non si sarebbe mai aspettata di poter vivere una cosa del genere.

Inoltre, quando la ragazza si svegliata dall’anestesia, aveva anche la febbre molto alta. Ora per fortuna la bambina sta bene, ma l’accaduto non è ancora finito, perché c’è un processo in corso.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa incredibile vicenda.

