La denunciano per aver rubato il fidanzato di una donna durante 4 anni, usando Photoshop Ruba il fidanzato di una donna facendolo diventare suo per 4 anni. Ma quando scoprono la truffa fatta con fotoshop, scatta la denuncia

Molte persone sognano di trovare la loro anima gemella, un partner con cui condividere la propria vita e iniziare un viaggio insieme, iniziare una famiglia e amare senza condizioni. Jill Sharp, 31 anni, single, ha deciso di iniziare una relazione amorosa con un uomo che “trovato” su Facebook, ha spesso pubblicato le sue immagini con il suo partner durante i loro viaggi e visitando paesaggi paradisiaci.

Sembravano molto felici nelle immagini che condivideva mentre i suoi amici le facevano commenti e insistevano sul fatto che volevano incontrare il suo amato ragazzo. Quando le è stato chiesto di incontrare di conoscere il suo compagno, Jill aveva sempre una scusa, in realtà lei non poteva accontentare la richiesta dei suoi amici perché il suo ragazzo esisteva davvero solo nelle foto.

La relazione era una finzione, fatta per far sembrare che avesse una relazione felice e quasi “perfetta”. Per quattro anni, Jill ha seguito i post di Graham McQuet e della sua fidanzata Marianne Stirling, ha visto le foto dei loro viaggi e ogni esperienza di coppia condivisa sui loro social network.

Ha rubato le foto e con l’aiuto di Photoshop ha sostituito le le immagini della donna con le sue. “I suoi post erano incentrati su champagne, fiori e su quanto fosse meravigliosa la sua vita con lui. Ogni volta che le chiedevamo quando potevamo incontrarlo c’era una scusa”, ha detto un amico di Jill.

Jill lavora in un centro di salute mentale ad Airdrie, in Scozia, stava modificava le foto per far finta di avere una splendida relazione, ma ha anche aperto un account Twitter del suo presunto fidanzato in cui ha condiviso le foto romantiche.

In uno dei post, Jill ha condiviso una foto commentando che stavano trascorrendo un weekend romantico a Londra.

Dopo aver visto le immagini di Graham e del suo fidanzato a Londra, ha viaggiato per farsi fotografare negli stessi luoghi in cui avevano posato. Le persone vicine a Jill sono diventate sospettose, fino a quando non hanno trovato Graham e Marianne sui social media.

La vera coppia è rimata indignata per la situazione e si è rivolta alla polizia per sporgere denuncia contro Jill, la storia si è diffusa nei media e rapidamente è diventata virale.

Graham ha parlato della questione e ha dichiarato: “A quanto pare sono fidanzato con lei e mi sposerò a giugno. È stata la prima cosa che ho saputo” Non è noto quali piani avesse Jill per riuscire a falsificare un matrimonio in cui non poteva invitare nessuno dei suoi conoscenti perché lo sposo non sapeva nemmeno chi lei fosse.

Ora Jill affronta le conseguenze delle sue azioni, i suoi account Twitter sono stati rimossi ed deve affrontare le conseguenze delle sue azioni.