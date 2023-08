Si chiama Alia Nasyrova, ma tutti la chiamano Rapunzel, perché lei è la donna con i capelli più lunghi del mondo. La sua chioma supera i due metri di lunghezza, proprio come la protagonista della celebre fiaba per bambini, ripresa anche da un fortunato lungometraggio animato firmato dalla Disney. Come fa a vivere con dei capelli così lunghi?

La donna di 33 anni ha raccontato che ci sono voluti due decenni per far crescere così tanto i suoi capelli. Voleva che fossero uguali a quelli di Rapunzel, il suo personaggio delle fiabe preferito. Prendersi cura di una chioma così abbondante è praticamente un lavoro a tempo pieno per lei. La modella lettone spiega:

Ho iniziato a farmi crescere i capelli perché fin dall’infanzia mi piacevano molto i capelli lunghi. E sono sempre stata attratta dalle eroine dai capelli lunghi delle fiabe.

Sogno di viaggiare per il mondo, cercare ragazze dai capelli lunghi, raccontarle e mostrare questa bellezza, che tratto come un’arte.

Queste le parole della modella che offre contenuti esclusivi per i suoi fan a pagamento. Di sicuro ci vuole temp per prendersi cura di quei capelli così lunghi: un’ora ogni giorno per lavarli, un giorno per asciugarli all’aria, una borsa piena di shampoo, balsamo e accessori per uscire di casa.

Come vive la donna con i capelli più lunghi del mondo

Alia Nasyrova fa anche esercizi per i suoi capelli, su un tappetino da yoga. Hanno bisogno di tanti trattamenti e di una cura maniacale, altrimenti non potrebbero essere così lunghi e così belli.

Il marito di Nasroya, Ivan Balaban, ha detto che ama i suoi capelli, ma cerca sempre di star lontano: