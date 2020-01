La donna forte è quella che non ha paura di lasciare una relazione tossica per essere felice La donna forte è quella che non ha paura di lasciare una relazione tossica per essere felice La sua priorità non è stare con qualcuno, ma essere felice di essere sola o accompagnata, quindi una donna forte non esita a porre fine a una relazione quando diventa tossica

La cosa ideale per una donna è avere al suo fianco un uomo che la adori, la rispetti, la protegga e la renda felice, ma quando una relazione diventa esattamente l’opposto, è meglio cambiare partner. Una donna forte è molto chiara al riguardo, quindi non ha paura di abbandonare una relazione tossica per essere felice.

Una donna forte sa che è meglio allontanarsi da qualcuno che non le si addice, non importa cosa diranno le altre persone oppure i familiari, oppure se lo ama molto.

Per una donna, la sua felicità, il proprio benessere e la propria stabilità, sono fondamentali e vengono prima di tutto.



Secondo i canoni della società, che una donna sia single, per scelta o meno, consiste in una sorta di maledizione che impedisce alle donne di diventare ed essere felici.

Per questo molte donne preferiscono sopportare una relazione tossica, al fine di avere un partner, e non vogliono uscire dai canoni che la società preclude. Ma questo non vale per le donne forti.

Sono orgogliose di essere donne, e non hanno bisogno di un uomo per essere felici.

Una donna forte non può sopportare di stare con qualcuno che non le dà il suo valore, che non la apprezza e la fa piangere dalla tristezza, qualcuno a cui non importa della sua felicità.

Non farebbe mai lo sforzo di restare con un uomo che semplicemente non la soddisfa. Molti uomini infatti, pensano di essere fondamentali ed insostituibili per tutte le donne, e si comportano di conseguenza.

Non le interessa se deve ricominciare da capo la sua vita e la sua vita sentimentale. Preferisce cominciare una nuova vita che la porterà verso la felicità.

Si lascia alle spalle tutte le esperienze negative e tutto ciò che le ha fatto male. Non perdona chi ha minacciato la sua stabilità e le sue sicurezze.