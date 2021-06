Un grave lutto ha colpito tutto il mondo nella giornata di ieri, venerdì 11 giugno. La famosa scrittrice di romanzi rosa, Lucinda Riley, è morta nella sua abitazione all’età di 55 anni. Era molto conosciuta in Italia, proprio per la sua serie, diventata best seller, chiamata “Le sette sorelle”.

Una tragica ed improvvisa perdita, che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. In tanti, infatti, hanno pubblicato un messaggio di addio sul web.

Molti dei suoi fan, non sapevano della sua malattia. La donna ha sempre preferito non far conoscere a tutti ciò che stava vivendo. Stava lottando contro un cancro da ormai 4 anni. Tuttavia, la sua situazione è peggiorata drasticamente negli ultimi tempi.

A dare il triste annuncio sui social sono stati proprio i suoi familiari, con un lungo messaggio. Ci hanno tenuto a specificare che la famosa scrittrice si è spenta tra l’affetto dei suoi cari, mentre era nella sua abitazione. Sul web hanno scritto:

È con grande dispiacere che dobbiamo comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia, che era per lei così importante. Ci rendiamo conto che questo sarà un terribile shock per moltissime persone che non erano a conoscenza che Lucinda negli ultimi 4 anni stava combattendo contro il cancro. Ha lasciato un’impronta indelebile su tutti quelli che ha incontrato e su tutti quelli che si sono persi nelle sue storie. Ha sempre irradiato amore e gentilezza in tutto ciò che ha fatto e ci ispirerà per sempre.

Il messaggio della casa editrice per la morte di Lucinda Riley

La famosa scrittrice era molto conosciuta in tutto il mondo. Ha pubblicato il suo primo libro quando aveva solamente 24 anni. Però, in Italia è diventata famosa per la serie di best seller, “Le sette sorelle”, pubblicata proprio dalla casa editrice Giunti. Quest’ultima per salutarla un’ultima volta su Facebook ha scritto:

‘Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo.’

