Dove sono Giulia e Filippo? Stanno entrambi bene? E perché l’auto su cui viaggiano sta compiendo un percorso che gli inquirenti non sanno spiegarsi? Dalle immagini di sorveglianza che hanno immortalato la Fiat Grande Punto nera di Filippo si può capire il tragitto certo compiuto dall’auto, che dovrebbe trasportare entrambi gli ex fidanzati. Ma per gli inquirenti il percorso rimane un mistero.

Gli inquirenti continuano le ricerche dei due ex fidanzati, svaniti nel nulla dopo un ultimo incontro. I due si troverebbero a bordo della Fiat Grande Punto nera di Filippo Turetta. Molte le segnalazioni, ma anche gli avvistamenti certi.

La sua auto è stata registrata dal sistema di rilevamento automatico delle targhe al confine con l’Austria. Per gli inquirenti si tratta di una pista credibile. In serata l’ambasciata a Vienna aveva diramato una lettera ai sei consolati per prestare la massima attenzione.

Filippo conosce bene queste zone, essendo appassionato di montagna: ha trascorso qui molte vacanze. I vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Guardia di finanza stanno cercando la sua macchina nella zona delle Dolomiti di Sesto, in alta Val Pusteria, ma non ci sarebbero tracce.

Nella giornata di ieri è stato anche prelevato un campione di Dna alla sorella di Giulia. In un parcheggio di Fossò sono state trovate delle tracce di sangue. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i risultati per capire se possa essere o meno il sangue della giovane ragazza.

Gli avvistamenti della Fiat Grande Punto nera di Filippo portano in Austria

Oltre ad avvistamenti e segnalazioni, si continuano a cercare tracce dei due ragazzi di 22 anni scomparsi da sabato scorso. Brandelli di tessuti sono stati trovati anche sul greto del fiume Muson, a Stigliano. Un altro reperto al vaglio della scientifica.

La famiglia di Giulia non perde le speranze. Stefano Tigano, il loro avvocato, spiega: