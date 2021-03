La fitness model torna a pregare per il marito: “Subirà un intervento a cuore aperto”

Michelle Lewin torna a chiedere aiuto ai fan per il marito Jimmy. La fitness model si trova ad affrontare di nuovo un percorso ospedaliero volto a salvare la vita a suo marito, anche lui un atleta affermato.

Jimmy Lewin, a settembre, è stato colpito da un’improvvisa insufficienza epatica acuta che gli ha causato gravi danni su tutto l’organismo. Dai reni al cuore, sembrava non esserci più speranza, tuttavia, il ragazzo ce l’ha fatta.

Michelle Lewin non ha dubbi, sono state anche le preghiere e la vicinanza di chi gli voleva bene ad aiutarlo a superare un tragico momento così inaspettato. Oggi, l’uomo deve tornare in sala operatoria.

A spiegare cosa sta succedendo è proprio la moglie. La donna, molto seguita sui social, ha filmato i giorni del compagno in ospedale raccontando che questa volta dovrà subire un intervento al cuore.

La modella venezuelana ha postato una foto in cui ritrae il proprio amore nei confronti del marito e spiega:

Dopo tanto tempo, è arrivato il momento e ancora una volta chiedo a tutti di pregare per Jimmy mentre è in sala operatoria, sta per sottoporsi a un intervento chirurgico a cuore aperto di 8 ore per riparare l’aneurismo aortico e le sue valvole cardiache. Questo è il momento cruciale e più difficile che abbia mai incontrato e ho bisogno di tutto il tuo sostegno e le tue preghiere! È nelle mani di Dio. L’amore è la forza più potente dell’universo, guarisce e fa accadere miracoli. Aiutami a dare vita all’amore della mia vita … ✨ ♥ ️✨