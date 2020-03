La foto del poliziotto che porta la bambina al ballo padre figlia sta commuovendo il web La foto del poliziotto che porta la bambina al ballo padre figlia sta commuovendo il web. Ecco cosa si nasconde dietro questa immagine

Il ballo tra padre e figlia è un evento tradizionale che si svolge in diverse scuole, specialmente negli Stati Uniti, per celebrare quella connessione speciale tra un padre e la sua bambina. Per molti è il periodo più atteso dell’anno, ma a volte può diventare un’occasione agrodolce. Ci sono situazioni in cui le ragazze non hanno la presenza dei loro genitori.

La bambina vive in Arkansas, negli Stati Uniti. Alcune ragazze potrebbero non aver mai incontrato il proprio padre, o magari non hanno avuto una buona relazione con lui o hanno dovuto dirgli addio a causa di una tragedia inaspettata. Fortunatamente, qualcuno della scuola elementare sapeva esattamente cosa doveva fare.

Avey è in seconda elementare. Nicol Harvey è un poliziotto che lavora da molti anni nella scuola, garantendo la sicurezza di tutti. Per lui, questo ballo è stato motivo di molta gioia. È padre di tre ragazze e con ciascuna delle sue figlie ha colto l’occasione per ballare e indossare i suoi migliori abiti. Ora che le sue figlie sono troppo grandi per voler assistere al ballo, Nicol ha iniziato a provare nostalgia.

“So che non è mia figlia ma per un paio d’ore ho sentito che lo era. Meritava di poter celebrare il ballo”. Fu allora che il suo capo gli diede un suggerimento che era meraviglioso. L’ufficiale avrebbe offerto il suo aiuto per integrare alcune ragazze della scuola che non potevano frequentare il ballo con i loro genitori.

“Ho comprato una nuova cravatta che si abbinasse al vestito di Avey. Le ho anche comprato un mazzo di fiori”.

Normalmente, quelle ragazze che non hanno la compagnia dei loro genitori si rifiutano di partecipare all’evento, ma questa volta avrebbero avuto una scelta. Avey Cox è una bambina il cui padre ha perso la vita all’inizio dell’anno. È stato davvero un momento difficile per lei e tutta la sua famiglia.

“Avey voleva andare al ballo, ma non aveva nessuno con cui andare”. Tuttavia, sua madre non voleva che si sentisse esclusa nella notte di questo ballo. L’amministrazione scolastica si è occupata dei dettagli e la famiglia è stata felice dell’idea. “Ogni volta che la bambina mi vedeva a scuola, mi ricordava quanti giorni rimanevano per la notte del ballo.”

Nicol pensava che non avrebbe festeggiato di nuovo questa occasione, soprattutto in un modo unico come nel caso della piccola Avey. Era una situazione difficile, ma Nicol riuscì a farla sorridere e ballare durante la festa. Il risultato è stato molto bello.

“Avey si sentìva volare. Dice che Nicol è il suo migliore amico e che è stata la notte migliore degli ultimi tempi.” Dopo il grande evento, diversi genitori li hanno invitati a mangiare il gelato e mangiare la pizza. Una notte indimenticabile si è rivelata.

I momenti in cui i bambini si sentono amati e speciali non hanno prezzo, e sono quelli che apprezzano di più nei loro cuori.