La foto del uomo triste pubblicata su internet gli cambia la vita Vede suo padre triste per non essere riuscito a vendere niente, e con il cuore spezzato decide di pubblicare la foto su internet. Ecco cosa è accaduto il giorno successivo.

Natália è una truccatrice e modella brasiliana, il cui padre è rimasto senza lavoro. Di fronte alla situazione economica critica, l’uomo decise di avviare un’attività in proprio, vendendo snack. Ma sappiamo già quanto possano essere difficili i primi giorni per un piccolo imprenditore. L’uomo non vendette nulla e Natália ebbe il cuore spezzato nel vederlo sconfitto

Ha catturato in una fotografia quella scena triste: suo padre con la testa in giù, guardando il terreno, come se nulla di buono potesse arrivare dopo aver investito denaro e sogni in questa possibile attività. Natália ha pensato di condividere la foto con i suoi amici sui loro social network, senza immaginare l’effetto che avrebbe avuto: ha suscitato un’ondata di solidarietà illimitata.

“Quest’uomo nella foto è mio padre, un uomo semplice che ha provato di tutto in questa vita, era un muratore, ha cercato di essere un consigliere comunale, ha cercato di essere famoso, era un guardiano e persino un autista di autobus. Sfortunatamente, dal suo ultimo lavoro, è stato licenziato”, ha scritto Natália su Twitter insieme alla triste immagine di suo padre.

La pubblicazione divenne presto virale accumulando più di 200.000 Mi piace ed è stata condivisa quasi 100.000 volte. “E ha investito il suo ultimo stipendio in macchine per fare panini da vendere per strada, abbiamo TUTTO!” “Oggi è stato il nostro primo giorno nella piazza vicino alla nostra casa, e nella foto sopra, è pensieroso per non aver venduto nulla oggi. Penso che tutto abbia uno scopo e che nulla sia vano ” , ha aggiunto.

Ha condiviso le foto degli appetitosi pane, panini, torte e pizze vendute da suo padre “Chiunque possa fermarsi a Praça per dare una mano e comprare uno spuntino o una pizza ci renderà felici!” Era il suo appello nelle reti.

La risposta delle reti fu immediata, anche da città lontane la gente venne a comprare le prelibatezze vendute dal padre di Natália.

L’uomo umile fu sopraffatto dalla risposta e non riuscì a credere che il secondo giorno avesse già venduto tutto. Per fare tutto nel modo giusto, Natália ha deciso di creare un profilo per lei sui social network al fine di sfruttare l’opportunità e che suo padre potesse ringraziare il sostegno e la solidarietà di così tante persone.

«Il nostro secondo giorno di vendite è stato così! Abbiamo venduto tutto e abbiamo dovuto riempire i panini ogni 30 minuti. Grazie mille per il vostro supporto, amici miei ”, si può leggere in una pubblicazione. L’attività dell’uomo si chiamava Guui Lanches e ora ha più di 13.000 follower su Instagram

E, ultimo ma non meno importante, un utente di Internet si è persino offerto di pubblicizzare l’azienda e questo è stato il risultato:

Non è meraviglioso vedere le persone unite solo per cambiare la faccia triste di un povero sconfitto che pensava che non avrebbe venduto nulla? Questo è il lato positivo dei social media ed è grandioso che questi gesti diventino virali per ispirare gli altri a continuare a incoraggiare i cuori.