La foto virale Appena ha postato la foto della nascita di suo figlio in sala parto, questa è diventata subito virale, ecco cosa ha attirato l'attenzione di tutti

Culturalmente, gli uomini hanno subito una forte pressione legata alla mascolinità. Frasi come “gli uomini non piangono” sono state lapidarie e quell’immagine dell’uomo protettivo, forte e sicuro, sebbene non tanto quanto prima, rimane in vigore.

Tuttavia, la sensibilità e la debolezza sono parte di tutta l’umanità, per questo l’uomo, lo stesso che la donna è un essere emotivo, e una delle emozioni di base negli esseri umani è la paura: la paura dell’ignoto, la paura di quelle cose che non possono essere controllate.

Ed è qui che la paura del parto negli uomini cessa di essere qualcosa di “strano” o “anormale” per diventare un sentimento totalmente comprensibile e atteso in una situazione così nuova e speciale, come l’arrivo di un bambino. Nei giorni scorsi, una bella immagine simile a un selfie di un uomo svenuto nel mezzo della sala parto è diventata virale sui social network , dopo che sua moglie ha partorito con un taglio cesareo.

L’istantanea, scattata dal giovane e sorridente parente, mostra suo marito disteso sul pavimento, assistito da due medici preoccupati mentre, in primo piano, appare la mamma sorridente accanto a un’infermiera che guarda solo la scena e tiene in braccio il neonato.

Anche se l’identità dei protagonisti di questa storia è sconosciuta, così come la data in cui è successo, si crede che la foto sia stata scattata negli Stati Uniti. ” Il povero era qui per sostenere sua moglie durante il parto e alla fine è crollato sul pavimento ” , ha detto l’infermiera , scherzando.

Per l’abbigliamento della nuova mamma, cioè un cappello che copre i capelli e un lenzuolo protettivo, tutto sembra indicare che ha subito un taglio cesareo, che naturalmente deve aver impressionato il marito più del conto. “Questo rimarrà per i posteri, così che quando mio figlio crescerà vedrà quello che ha fatto suo padre quando è nato ” , ha commentato la madre fortunata ridendo.

Dopo molti mesi di attesa (e quindi, forse, dopo aver provato la gravidanza per molto tempo), un nuovo membro arriva in famiglia e questo è un punto di svolta, un momento dal quale nulla sarà più lo stesso.

Questa situazione sconosciuta si unisce alle possibili complicazioni mediche per il bambino e / o per la madre, che generano anche paura, una paura che di solito è presente silenziosamente nella mente di tutti, causando un aumento dell’ansia , che a sua volta nutre i fantasmi mentali.

È importante capire che , in qualsiasi situazione di parto, un uomo che è connesso con i suoi sentimenti ed emozioni sentirà almeno un po’di paura, un po’ di nervosismo, un certo entusiasmo, qualche illusione. Tutto questo è normale.

Ricorda che lo stesso può essere accompagnato da queste emozioni, così come può essere accompagnato da assoluta tranquillità, la cosa più importante è stare insieme, come una famiglia.