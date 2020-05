La gaffe dell’insegnante durante la video-lezione diventa virale Fa video-lezione ai suoi studenti, ma finita la lezione si scorda di chiedere la webcam. Il video fatto dal suo studente è diventato virale

A causa della pandemia, molte cose sono cambiate nella vita quotidiana della gente, tra le tante cose troviamo l’istruzione. La gaffe di un insegnante è diventata virale. Le scuole sono state chiuse in molti paesi, e insegnanti e studenti si sono ritrovati ad affrontare l’istruzione in maniera completamente virtuale, attraverso video-lezioni non sempre facili da seguire.

Ma a far parlare di se è stata un insegnante che dopo una video-lezione con i suoi alunni ha commesso una errore molto imbarazzante. Finito di spiegare la lezione, non si è accorta di non aver abbandonato la videoconferenza, e si è espressa in maniera poco etica verso i suoi studenti, pensando che nessuno la sentisse.

Uno dei suoi studenti però ha fatto un video della sua insegnante, la quale poco dopo si è accorta della terribile gaffe che aveva commesso. L’identità della docente non è stata divulgata ma il ragazzo ha pensato di postare la registrazione su internet, dando l’occasione a molte persone di esprimere il proprio giudizio.

L’insegnante ha usato una espressione tipica del suo paese dove con parole grossolane sottolinea quanto i suoi studenti siano asini. I commenti non sono tardati ad arrivare e la pubblicazione è diventata virale in poco tempo. Tra i tanti utenti che hanno commentato si legge:

“L’etica di un insegnante non gli consente di esprimersi in quel modo. Il rispetto deve prevalere sopra ogni cosa, la’espressione dell’insegnante è totalmente sbagliata, così come i suoi atteggiamenti ”, ha esclamato un utente di Internet.

“La mia insegnante credeva che gli studenti si fossero già disconnessi”, ha detto lo studente che ha pubblicato il video.

Migliaia di utenti soprattutto genitori, hanno condannato l’insegnante per essersi espressa con così poco rispetto verso i suoi studenti. Ma c’è anche chi ha capito lo stress che stanno vivendo un po’ tutti in questo particolare contesto di pandemia, dando il proprio supporto alla docente.

Giudicare è una cosa che ci riesce molto facile, specie su internet, ma basta essere un po’ realisti, l’insegnante avrà pur sbagliato, ma certamente ciò che i docenti subiscono da molti studenti irrispettosi e maleducati è molto più grave delle parole espresse in questo video.