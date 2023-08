Gli amici di Celine Frei Matzohl hanno raccontato dettagli inquietanti su Omer Cim: si era licenziato per poterla pedinare

Emergono i primi dettagli sulla terribile vicenda del femminicidio avvenuto nella giornata di ieri a Silandro, in provincia di Bolzano. Stando a quanto emerso fino ad ora, Omer Cim, il 28enne accusato dell’omicidio di Celine Frei Matzohl, pare che si fosse addirittura licenziato per poterla pedinare. Un atteggiamento di gelosia estrema. Non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro storia.

Un altro femminicidio, l’ennesimo, è avvenuto nella giornata di ieri a Silandro, piccolo comune della provincia di Bolzano.

I genitori di una 21enne, Celine Frei Matzohl, preoccupati nel non vedere rientrare la loro figlia a casa da sabato sera, nella mattinata di domenica hanno lanciato l’allarme alle autorità.

I familiari hanno indirizzato le indagini subito verso Omer Cim, l’ex compagno di Celine. I Carabinieri si sono recati nell’abitazione del ragazzo e proprio lì hanno fatto l’amara scoperta.

Il corpo della 21enne giaceva a terra, privo di vita, trafitto da diversi colpi di arma da taglio.

In poche ore gli stessi militari sono riusciti a rintracciare l’auto di Omer, una Ford Fiesta, che si stava dirigendo verso il confine con l’Austria per fuggire.

Le indagini sul delitto di Celine Frei Matzohl

Stando a quanto emerso fino ad ora, al primo interrogatorio a cui è stato sottoposto, Cim non avrebbe pronunciato parola.

A dare qualche dettaglio sul rapporto tra lui e Celine ci hanno pensato però gli amici di lei.

A quanto pare i due avevano avuto una relazione di qualche mese, nel periodo in cui entrambi lavoravano come personale di un albergo.

La gelosia estrema di Omer, a lungo andare, aveva costretto la 21enne ad interrompere quel rapporto malato.

Chiusura che però lui non ha mai accettato. Tanto che addirittura pare che si fosse licenziato per avere il tempo di seguire e pedinare Celine.

Le indagini ora si concentreranno a capire movente e dinamica esatta del delitto. Sul posto è stata rinvenuta l’arma del delitto.

Mercoledì 16 agosto è previsto un nuovo interrogatorio a Omer Cim, quello di convalida dell’arresto.

Lo stesso giorno il medico legale nominato dalla Procura effettuerà l’esame autoptico sul corpo della vittima, che servirà ad accertare le cause di morte e gli effettivi fendenti che il killer le ha sferrato.