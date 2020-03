La giornalista Maria Vittoria Morano piange in diretta, per la morte del piccolo Diego La giornalista del Tg3 Basilicata, scoppia a piangere nell'annunciare la morte del piccolo Diego. Ecco cosa è accaduto in diretta..

La vicenda che è accaduta a Metaponto, in provincia di Matera, ha scioccato tutta la regione Basilicata. Il piccolo Diego Sgambato, di soli tre anni, era scomparso dalla sua abitazione nella mattinata di venerdì. Le ricerche sono iniziate immediatamente, ma dopo ventiquattro ore, è stato ritrovato ormai senza vita nella mattinata di sabato, all'argine del fiume Bradano. Tutti sono rimasti scioccati da questo tragico decesso, poiché speravano tutti in un finale diverso. Credevano che il piccolo avrebbe potuto riabbracciare i suoi genitori, che hanno collaborato con gli inquirenti nelle ricerche. Nella serata di ieri, la giornalista Maria Vittoria Morano, durante il tg3 Basilicata, nel raccontare l'accaduto non è riuscita proprio a trattenersi ed è scoppiata a piangere. Per annunciare la notizia, ha detto: "'Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri.. scusate.. e per tutta la notte, ma la tragedia con cui dobbiamo fare i conti, ci coglie impreparati, perché proprio non riusciamo ad accettare l'idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele'. Così la presidente della regione Bardi nell'esprimere il cordoglio della giunta regionale e dei lucani, ai genitori ed ai famigliari del piccolo Diego!" La giornalista nell'annunciare il tragico epilogo di questa vicenda, non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Tutta la popolazione, infatti è amareggiata per questo tragico ritrovamento. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito: Il bimbo nella mattinata di venerdì si è allontanato dalla sua abitazione, mentre stava giocando fuori con i suoi cani. I genitori si erano distratti per qualche secondo, ma quando se ne sono resi conto, hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine, che hanno subito avviato le ricerche. Hanno lavorato un giorno ed una notte, ma alla fine, il piccolo è stato ritrovato ormai senza vita, all'argine del fiume Bradano. Per gli inquirenti è stato un drammatico incidente, poiché sul suo corpicino non c'era alcun segno di violenza. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.