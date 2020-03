La giovane modella si sveglia paralizzata Si sveglia con il braccio paralizzato, corre in ospedale ma la rimandano a casa dicendo che si tratta di un attacco d'ansia. 5 ore dopo la giovane modella si ritrova paralizzata dal busto in giù...ecco cosa è accaduto

La mielite trasversa acuta è l’infiammazione della sostanza grigia e bianca in uno o più segmenti spinali adiacenti, generalmente toracici. Si manifesta attraverso il dolore al collo, alle braccia, alla schiena o alla testa.In poche ore o pochi giorni, si sviluppa una sensazione di oppressione attorno al torace o all’addome, debolezza, intorpidimento dei piedi e delle gambe e difficoltà a urinare.

A Sonia Vera, famosa modella venezuelana ed ex presentatrice, è stata diagnosticata questa patologia dopo diverse analisi eseguite pochi istanti dopo che la star della televisione si è svegliata con un braccio immobile. La diva delle telecamere viveva a Londra nel 2017 quando si è svegliata con una sensazione di paralisi su tutto il braccio, quindi, temendo un possibile infarto, la donna di 46 anni è andata all’ospedale con urgenza, ma i medici le hanno assicurato che era solo un attacco d’ansia e fu dimessa.

Tuttavia, solo cinque ore dopo, Sonia si ritrovò totalmente paralizzata dalla vita in giù. In considerazione di ciò, è tornata in ospedale dove ha subito una serie di test, tra cui due forature spinali, prima che gli fosse diagnosticata un’infiammazione nel midollo spinale.

Durante i successivi sei mesi ha subito un trattamento a base di steroidi per ridurre l’infiammazione, oltre a dover passare attraverso tre trasfusioni di IVIG e diverse sedute di fisioterapia intensa. Dopo aver visto le storie di successo di studi medici per uno stimolatore epidurale nel Kentucky, negli Stati Uniti, nonostante l’esperienza traumatica, Sonia non ha mai perso la speranza di poter camminare di nuovo.

Quindi, ha creato una pagina Go Fund Me in cui descrive la sua terribile esperienza e chiede aiuto per poter guarire. Sonia ha parlato dei molti alti e bassi emotivi e fisici che ha dovuto aggirare, ma si concentra sull’essere positiva.“Fisicamente, è stato difficile, ovviamente. Faccio fatica con un lato completo del mio corpo che non risponde davvero ai miei comando, ma ci sono segni di ripresa che vanno e vengono quando sono in una piscina.

Ho un dolore neurologico nel braccio destro che è costante e quindi ci sono tutte le sfide della vita di tutti i giorni, come spostare e raggiungere le cose “, dice.

Tuttavia, la venezuelana ha aggiunto che è mentalmente stabile e ha utilizzato diverse tecniche di meditazione che l’ hanno aiutata a far fronte alla sua ansia, il tutto unito alla sua fede e all’ottimismo incrollabili, che sono la sua principale fonte di motivazione ed energia per continuare ad andare avanti nella tua lotta contro questa malattia dolorosa.

“Faccio meditazione al mattino per calmare qualsiasi ansia e poi mi concentro principalmente sulla mia fisioterapia e sul rimanere positivo. Avere fede è la cosa più importante ”, ha detto Sonia Vera ai media.

Come abbiamo detto all’inizio, la mielite trasversa è un attacco di infiammazione del midollo spinale causato dal sistema immunitario del corpo che è programmato male e attiva le cellule immunitarie per attaccare la mielina sana che copre i nervi della colonna vertebrale.

Può verificarsi da solo o con un’altra malattia e può svilupparsi insieme a infezioni batteriche o virali. Sebbene ci siano pazienti che guariscono, il processo può richiedere mesi, persino anni. Speriamo che questa bella donna possa recuperare presto la sua salute e la sua vita. Aiutiamola diffondendo la sua campagna in modo che possa sottoporsi a cure che possano aiutarla a camminare di nuovo.