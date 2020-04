La Grecia ha pochi morti e contagi da COVID-19: hanno seguito subito il modello Italiano La Grecia ha pochi morti e contagi da COVID-19, nonostante era considerato il Paese a maggior rischio. Come mai sembra esserne uscito così presto? Ecco perchè

La Grecia era considerato uno dei paesi che avrebbe subito maggiori conseguenze durante la pandemia da Coronavirus, invece, nonostante il sistema sanitario precario e un crollo dell’economia notevole, il numero dei morti e dei contagi da COVID-19 è molto limitato. Come mai?

La spiegazione è da ricercare nel comportamento del Primo Ministro Kyriakos Mitsotaki, che ha svolto da subito il suo lavoro senza perdere tempo ispirandosi al modello Italiano. A spiegarlo è infatti un ricercatore dell’Imperial College, Filippos Filippidis che spiega:

“La Grecia è stata, in un certo senso fortunata ad assistere al dramma mentre avveniva in un Paese, l’Italia, che Atene sente vicino, simile e familiare. L’Europa non ha preso sul serio il caso cinese perché “troppo lontano” e “troppo differente”. Invece, per tutti i greci, l’Italia era impossibile da sottovalutare. Così il governo ha reagito in fretta e più efficacemente della maggioranza dei partner europei”

I dati aggiornati alla giornata di ieri riportano che le vittime da Coronavirus in Grecia erano 81 mentre i contagiati 1832, una percentuale molto bassa se si pensa a cosa sta accadendo negli altri paesi: in Olanda ci sono 1122 infetti ogni milione di abitanti, in Germania 1200, in Austria 1400, in Belgio 1447 e in Grecia, in proporzione, solo 163

Ovviamente, anche il blocco dei possibili focolai ha aiutato il paese a contenere la pandemia, un possibile focolaio portato da pellegrini di ritorno dal Medio Oriente è stato infatti individuato in tempo, il traghetto su cui viaggiavano è stato isolato velocemente e i casi sono rimasti arginati

La Grecia, come tutti saprete, è un Paese che dal 2009 sta vivendo una forte crisi economica, ed era il Paese più vulnerabile. Ora, proprio come noi, dovranno resistere e prolungare il lockdown fin quando tutto non sarà sotto controllo