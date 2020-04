La lattina di coca cola lasciata sulla panchina con una triste nota, lascia in lacrime un’escursionista Stava passeggiando nella natura quando ha notato una lattina di coca cola chiusa su una panchina. Ad attirare la sua attenzione è stata una nota attaccata alla bibita. Quando ha letto ciò che c'era scritto è scoppiata in lacrime e ha deciso di pubblicare ciò che è accaduto.

La passeggiata di routine di una giovane donna si è trasformata in un momento che le ha toccato il cuore, grazie al gesto di uno sconosciuto. Grace Zimmerman stava camminando nell’arboreto di Morton, Chicago, quando notò una curiosa lattina di Coca-Cola poggiata su una panchina. L’oggetto attirò l’attenzione di Grace perchè su di esso c’era una nota.

Grace fu sorpresa dal contenuto della nota scritta sulla lattina. Qualcuno aveva lasciato la bibita e la nota su di essa sulla panchina, come gesto in onore del ricordo di una persona defunta. Leggendo il messaggio, Grace si commosse e decise di scattare una fotografia che in seguito condivise su internet.

“Mia sorella adorava la Coca-Cola. Questo fine settimana è il suo compleanno. Se ti piace la soda, prendila in sua memoria “, recitava la nota sulla lattina.

Condividendo l’immagine sui social, Grace ha spiegato di aver fatto questa scoperta durante una passeggiata. Ha raccontato che, commossa dalla scoperta, non pote’ fare a meno di piangere per il miglio successivo.

“Mi sono commossa, ho pensato che fosse un bel gesto per qualcuno che se n’è andato. Ci sono molte cose brutte al mondo in questo momento, ed è stato bello vedere un po’ d’amore. Spero che chiunque l’abbia lasciato sappia che il suo gesto ha toccato molte persone “, ha detto Grace.

Il post è diventato virale e diverse persone hanno a loro volta condiviso la propria esperienza, su come abbiano fatto dei gesti in memoria dei loro cari che hanno lasciato questo mondo.

“Mi ricorda lo scorso Natale quando ho riempito la calza di mio cugino con il suo cibo preferito, Rice Krispie. È stato il nostro primo Natale senza di lui e vedere la sua calza vuota ci feriva profondamente, quindi l’abbiamo riempita”, ha commentato una donna nel post di Grace.

Grace Zimmerman ha riferito di non aver bevuto la Coca-Cola quando l’ha trovata, perché il gesto la commosse fino alle lacrime. La giovane donna ha solo catturato una fotografia della lattina e ha deciso di condividerla in rete per pubblicizzare la sorpresa che ha avuto durante la sua passeggiata.

In questo modo, ha reso possibile allo sconosciuto mittente di sapere che ha onorato il ricordo di sua sorella.