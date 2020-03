La lettera del proprietario all’inquilino Il proprietario di casa manda una lettera per mancato pagamento affitto all'inquilina. Lei decide di pubblicare il messaggio che in poche ore diventa virale.

Una delle cose di cui i proprietari e gli inquilini sono maggiormente preoccupati in questa crisi del COVID-19 è legata all’affitto. Si tratta di un argomento di grande preoccupazione, anche di allarme, come può la popolazione pagare l’affitto che molti lavoratori sono attualmente senza lavoro?.

Nel Regno Unito la situazione non è meno preoccupante. A seguito di questa quarantena imposta a livello globale, molti residenti incontrano incertezza sulla sicurezza del lavoro e sul reddito, su come pagare debiti, bollette e vari servizi, come l’affitto.

Amy Glenhill è una comica e attrice e inquilina di Chris, il suo padrone di casa ma anche un essere umano straordinario. In un messaggio commovente e di supporto, l’uomo ha voluto chiarire che la sua preoccupazione principale non è onorare il contratto, ma piuttosto preservare la sua vita.

Il testo è diventato virale, ed è un chiaro esempio di come i membri della società possono venirsi in contro e vegliare gli uni sugli altri, nel mezzo di questa terribile pandemia.

“Ciao Amy. Dato tutto ciò che sta accadendo con COVID-19 , volevo farti sapere che qualunque cosa accada con il tuo lavoro, voglio che tu ti senta al sicuro a casa” , si legge nel messaggio.

L’attuale crisi derivanti dalla presenza a livello mondiale di questo terribile flagello, ha portato molti a chiudere i battenti aziende, incoraggiando il personale al lavoro da casa o, peggio ancora, alcuni hanno proprio perso il lavoro a causa della mancanza di produzione.

Quindi il messaggio che Chris ha inviato ad Amy è un meraviglioso esempio di umiltà e solidarietà e di come si può fornire supporto in questi tempi bui e incerti per tutta l’umanità, rassicurandola, incoraggiandola a non preoccuparsi di perdere la casa a causa del focolaio.

“Saremo in grado di risolvere tutto se le circostanze cambiano, e spero che tu sappia che siamo consapevoli delle difficoltà. Stiamo vivendo un momento di follia, quindi abbi cura di te e della tua famiglia ”, concludeva il messaggio.

Da parte sua, Amy , riconoscente, ha chiarito quanto significasse per lei il messaggio e ha incoraggiato altri proprietari a seguire le orme di Chris poiché, se si hanno le condizioni per farlo, non costa nulla fornire quel piccolo aiuto tanto necessario per tutti , specialmente in questi tempi che stiamo vivendo.

E così, grazie alla pubblicazione, un altro proprietario identificato come Claire si sentìto ispirato a fare lo stesso e a replicare il gesto verso il suo inquilino. “Quel testo mi ha ispirato a inviare un testo simile ai nostri inquilini. Ho pensato che dovevano sapere che siamo proprietari ragionevoli. È bello poter alleviare un po’ lo stress della gente ” , ha scritto la donna

La verità è che durante la crisi, gli inquilini in alloggi privati o pubblici che sono in difficoltà finanziarie no dovrebbe essere preoccupato per la minaccia di sfratto. Il messaggio di Chris ad Amy è una dimostrazione indiscutibile dell’umanità in tempi difficili, e il loro sostegno e considerazione sono un esempio perfetto di come possiamo aiutarci a vicenda.