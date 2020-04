La Lombardia riapre i mercati comunali scoperti dal 29 aprile: l’ordinanza Regionale Dalla Lombardia arriva un'ordinanza che fa discutere: dal 29 Aprile riaprono i mercati scoperti, anticipando le disposizioni ufficiali del governo

La Lombardia riapre i mercati comunali scoperti: l’ordinanza regionale numero 532 è stata firmata qualche ora fa dal presidente di Regione Attilio Fontana, anticipando così la famosa fase 2

Tra qualche giorno quindi, le amministrazioni comunali potranno avere il via libera alla riapertura dei mercati scoperti del proprio territorio, ovviamente anche qua ci sono delle regole ferree che i comuni dovranno rispettare

Innanzitutto dovrà essere introdotta una figura di “Covid-manager“, ovvero un coordinatore sul posto che si occupi di far funzionare le cose, può essere sia un membro della polizia locale o un funzionario, deve necessariamente fare in modo che tutto vada nel verso giusto

Vigilare sul comportamento dei cittadini e dei commercianti è fondamentale, tutti ovviamente dovranno indossare mascherine e guanti. I clienti soprattutto useranno dei guanti usa e getta, ad ogni cliente sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso e coloro sopra i 37.5 gradi non potranno accedere

I commercianti dovranno inoltre garantire il metro di distanza anche per la vendita dei beni. Nel mercato saranno disponibili dei punti in cui sarà distribuito il gel disinfettante mani, il perimetro di ciascun mercato dovrà essere limitato da transenne o nastri bicolore e ci sarà un solo varco di accesso e uno di uscita

Le regole inoltre sono molto simili a quelle dei supermercati: l’accesso sarà controllato e non si potrà entrare in gruppo o anche solo in due, ma valgono le eccezioni per chi ha a carico figli minori di 14 anni, persone disabili o anziani non autosufficienti

Una scelta sicuramente azzardata, i contagi in Lombardia non sembrano infatti diminuire, venerdì 24 Aprile i numeri erano ancora davvero alti, i totali positivi erano 71.256, un numero ancora troppo spaventoso