Aveva scritto anche alla madre del suo ex per chiederle aiuto: le ultime parole di Alessandra Matteuzzi a Virginia

Virginia, la madre di Giovanni Padovani, è stata ospite al programma televisivo Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino. La donna ha mostrato in diretta tv, gli sms che si era scambiata con Alessandra Matteuzzi, nei giorni precedenti al delitto.

Sapeva molto bene del rapporto burrascoso tra i due. Il figlio le diceva che non riusciva a staccarsi da Alessandra Matteuzzi, perché per lui era “come una droga“. Diverse volte aveva provato a farlo ragionare, cercando di fargli capire quanto fosse bello e pieno di vita e che doveva trovare il modo per lasciarla andare. Gli aveva anche proposto di ricorrere all’aiuto di un medico. Ma mai avrebbe immaginato un epilogo del genere.

Virginia ha mostrato i messaggi della vittima. Alessandra Matteuzzi le chiedeva aiuto, le diceva quanto suo figlio fosse folle e malato e tutte le cose strane che le faceva: “Io non voglio morire”. La madre di Giovanni Padovani le raccontava degli sfoghi di suo figlio, lui le diceva che lei lo aveva tradito e aveva rovinato tutto:

Lei mi contattava, diceva che Giovanni era agitato. Faceva delle cose strane, cercavo di calmarli quando c’erano momenti di forte tensione. Con lei, dicevo anche c’era una notevole differenza d’età, quindi le chiedevo di metterci del suo, perché rispetto a Giovanni era più matura.

Ma Alessandra cercava di dirle che quelle di Giovanni erano solo paranoie e che andava aiutato, perché lei temeva per la sua vita.

Si sono visti il 22, tutto il pomeriggio e si sono ripromessi che si sarebbero rivisti dopo un paio di settimane. Il giorno successivo lui ha provato a chiamarla tutto il giorno, ma lei non ha risposto più. A quel punto ha preso la macchina ed è andato a Bologna, le voleva parlare. Era disperato, in un messaggio pubblicato sui social diceva che voleva togliersi la vita. Aveva raccontato di essere salito al quarto piano. Era fragile mio figlio, ma mai potevo pensare a un epilogo del genere. Lui è un ragazzo malato e io devo aiutarlo.

Il delitto di Alessandra Matteuzzi

Alessandra Matteuzzi, 56 anni, aveva deciso di lasciare Giovanni Padovani, l’ex calciatore 27enne con cui aveva una relazione da diverso tempo e che aveva conosciuto sui social. Il ragazzo era diventato ossessionato e paranoico, la controllava, le faceva dispetti e si presentava senza avviso sotto la sua abitazione, le staccava anche la corrente per costringerla a scendere.

La donna era disperata, tanto che aveva deciso di denunciarlo alle forze dell’ordine. Ma prima che le autorità potessero avviare le indagini, è accaduto il dramma. Padovani si è presentato sotto casa della sua ex, lei era convinta che si trovasse in trasferta con la squadra ed era tornata per dare da mangiare al cane. L’ha aggredita prima a mani nude, poi con un martello e con una panchina in ferro battuto che si trovava sotto il palazzo, spezzando per sempre la sua vita.