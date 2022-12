Per la famiglia l’ennesimo lutto da affrontare. La mamma di Tommaso, il bimbo che ha perso la vita circa un anno fa in una ghiacciaia della Lessinia, si è spenta improvvisamente, lasciando il marito e l’altra figlia, Sofia, già gravemente afflitti per la perdita del bambino. Un lutto che fa commuovere una comunità che già si era stretta alla famiglia del piccolo Tommy.

La donna di 44 anni ha raggiunto presto il suo Tommy in paradiso, lasciando il marito Andrea e l’altra figlia Sofia. Tommaso aveva perso la vita un anno e mezzo fa sui prati della Lessinia.

Tommaso, un bimbo di 7 anni, e il suo amico Michele, di 8 anni, erano caduti in una ghiacciaia, in quella che doveva essere una giornata di festa. La vicenda aveva avuto luogo a Malga Prata: la famiglia era lì con un’altra famiglia di amici, con bimbi al seguito, per una gita fuoriporta che si è rivelata un lutto troppo grande.

Due giorni fa, nel giorno di Santo Stefano, a un anno e mezzo dalla perdita di Tommaso e Michele, Donatella Boschi Saggioro si è spenta, dopo aver affrontato con coraggio una patologia che però non le ha dato scampo.

A luglio 2021 aveva affrontato con coraggio la perdita del figlio, che con gli altri bimbi si erano allontanati dai genitori, intenti a fare un pic nic, per giocare un po’. La caduta da tre metri su lastroni di pietra della ghiacciaia non ha dato scampo a Tommaso e Michele.

La mamma di Tommaso è volata in Paradiso dal suo bambino

Mamma Donatella ha raggiunto i due bambini, molto uniti in vita così come, purtroppo, anche nella morte. Il papà li immaginava ancora a giocare insieme in Paradiso. E oggi con loro ci sarà anche la mamma di uno dei due.

I funerali di Donatella si terranno il 30 dicembre alle 15.30 presso la parrocchia di Montorio a Verona.