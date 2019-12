La mia mamma sta male Trovano una bambina di 5 anni che vaga per una strada trafficata, di notte, il giorno di natale. La piccola diceva solo "la mia mamma sta male". Quando trovano la madre non riescono a credere a cosa aveva fatto

Una povera bambina di soli 5 anni è viva per miracolo, grazie al rapido intervento della polizia locale di Torrent, Valencia (Spagna). Tutto poteva finire in tragedia, ma fortunatamente questi eroi sono riusciti a cambiare la sua storia. Era notte fonda quando la bambina camminava da sola sul ciglio di una strada trafficata, disorientata, preoccupata e dicendo: “La mia mamma sta male”

Sua madre si trovava priva di sensi all’interno di una BMW nera, a causa dell’uso indiscriminato di alcol. Gli eventi si sono verificati il ​​25 dicembre, alle 10 di sera, sulla CV-366, su una sezione curva a un chilometro di distanza dalla rotonda per accedere alla città di Torrent.

La scena pericolosa è durata pochi minuti con il grave rischio che la bambina venisse investita. Lo stato di ubriachezza della madre l’aveva costretta a fermare l’auto. E’ stato un altro autista, che è riuscito a schivare il veicolo, e che è andato con urgenza al checkpoint della polizia locale del Torrent per avvertire del rischio di incidenti.

La BMW occupava parte di una delle corsie di circolazione. Gli agenti si presentarono immediatamente sulla scena e videro la bambina che camminava lungo il lato dell’autostrada e piangeva. Un poliziotto non esitò a prenderla tra le sue braccia e presentarla alla pattuglia per metterla al sicuro; un altro di loro, è andato alla macchina della madre, per verificarne lo stato.

Al di fuori dell’incoscienza di sua madre, la bambina parlava a malapena con l’ufficiale di polizia, che la stava intrattenendo dopo averla lasciato il cellulare per guardare un episodio di Peppa Pig, poiché l’ammirevole ufficiale si occupò rapidamente di scoprire che quelli erano i cartoni preferiti della piccola.

La donna era completamente ubriaca ed era riluttante a sottoporsi al test dell’etilometro. Quindi, dopo averla fermata e rimosso la macchina dal viale, l’hanno trasferita alla stazione di polizia nazionale di Torrent. Portarono anche la bambina a casa della nonna materna e la informarono del grave rischio che sua nipote aveva sofferto in autostrada.

Gli agenti hanno riportato nel rapporto della polizia che la donna ha disobbedito alle istruzioni che le hanno dato di soffiare attraverso l’ugello dell’etimetro, nonché alcune risposte altisonanti quando hanno insistito nel farla soffiare: “Non mi va”, “Voglio andare a casa.” Infine, il risultato è che deve affrontare un’accusa di crimine contro la sicurezza stradale e tentato alla vita di un minore.

Una mancanza di responsabilità di tale portata che mette in pericolo la vita di piccoli innocenti non può essere ignorata. È necessario fare una chiamata di coscienza all’uso prudente dell’alcol ora che stanno arrivando le vacanze di fine anno.