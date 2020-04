View this post on Instagram

Ringrazio le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Cine-Tv Rossellini di Roma per il video che hanno realizzato grazie alle lezioni a distanza e che, con la collaborazione dei loro docenti, è stato proiettato stasera sulla facciata del nostro Ministero. Un video che racconta l’esperienza tecnologica che hanno vissuto in prima persona nelle ultime settimane, alternando immagini di educatori innovativi del passato con quelle di studenti impegnati in questi giorni nella didattica a distanza. Li ringrazio per questo momento, l’ho fatto anche collegandomi con loro poco fa. Questa settimana è partita la campagna #LaScuolaNonSiFerma: stiamo ricevendo storie da tutta Italia. Storie positive, di buone pratiche, ma anche appelli, richieste d’aiuto, di intervento e di miglioramento. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare, proiettando simbolicamente il video sul Palazzo del Ministero, è che, anche in un momento come questo, la comunità educante non smette di essere tale e sta facendo la sua parte. Siamo orgogliosi di essere italiani.