La misteriosa scomparsa di Heidi Broussard e la piccola Margot Mamma di 33 anni scompare insieme alla figlia di due settimane, il marito lancia un appello. Ecco cosa ha detto l'uomo..

Una vicenda davvero incredibile è avvenuta lo scorso dodici dicembre a Austin, in Texas. Dove una giovane mamma di trenta tre anni, chiamata Heidi Broussard, è scomparsa nel nulla, insieme alle figlia di sole due settimane, chiamata Margot Carey. Un evento che ha scosso tutto il quartiere.

Un vicenda sconvolgente, che purtroppo ancora oggi, non si riesce a risolvere. Gli inquirenti vogliono provare ad aiutare questa famiglia, ma non riescono ancora a trovare una pista sul quale indagare.

Secondo le informazioni che sono state rese note, nella mattinata di giovedì dodici dicembre, la giovane donna ha accompagnato suo figlio alla Cowan Elementary School, a testimoniare il tutto ci sono state le telecamere di sicurezza.

Da quel momento, di lei nessuno ha avuto più sue notizie. A scoprire il tutto, è stato proprio il marito, Shane Carey, che è stato avvisato dalla scuola di suo figlio, che la moglie non era andato a prenderlo, intorno alle sette di sera.

Praticamente, circa dodici ore dopo la sua scomparsa. A casa sono stati lasciati tutti i suoi effetti personali, Heidi ha portato con sé sono il telefono e le chiavi. Inoltre, non ci sono segni di violenze o di infrazioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In molti non riescono a capire ancora, le motivazioni dietro questo gesto, poiché tutti hanno sempre pensato che era una donna molto legata al marito ed ai suoi figli.

Shane Carey ha negato ogni suo coinvolgimento ed infatti, durante un’intervista, ha dichiarato: “Non so se qualcuno abbia fatto loro del male, ma di certo non si sarebbe mai allontanata da sola. E’ una persona stupenda, una mamma meravigliosa ed ha tanti amici.

Per favore, chiunque la veda in giro contatti me o gli agenti!” La polizia continua le loro indagini senza sosta, ma per il momento non hanno ancora trovato una pista sul quale indagare, per cercare di ritrovare la giovane mamma insieme alla figlia.

Un evento davvero drammatico, che ha scioccato tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

