Sua moglie sembra una bambina di 12 o 13 anni. La coppia ha già due figli piccoli e il marito si lamenta, perché quando tutti vanno in giro pensano sia sposato con una ragazzina. La compagna, ovviamente, è più che maggiorenne, ma ha un aspetto decisamente infantile che potrebbe trarre in inganno chiunque. Infatti, sono molte le persone che si indignano quando li vedono insieme.

Lyndsey e Jonathan si sono conosciuti quando erano degli adolescenti. Si sono fidanzati quando lei aveva 16 anni e lui 21. A maggio del 2022 hanno deciso di convolare a giuste nozze. Il loro sogno, infatti, era di mettere su famiglia. Infatti, oggi sono genitori orgogliosi di due bambini.

Oggi Lyndsey Ashton ha 22 anni, ma il suo aspetto è ancora quello di una bambina. Non è, dunque, strano che la gente guardi questa coppia con sospetto e con disapprovazione quando si trova in pubblico. Non conoscendo l’età della donna, viene spontaneo chiedersi cosa ci fa un 27enne con un’adolescente.

Lyndsey Ashton sembra una bambina a causa di una malattia diagnosticata a cinque anni. Aveva un tumore che le ha bloccato il normale funzionamento degli ormoni. Per questo lei ha 22 anni e non arriva al metro e cinquanta di altezza.

La donna ha un aspetto infantile. In occasione dello show televisivo Love Don’t Judge (Ama, non giudicare) i coniugi Ashton hanno deciso di raccontare la loro storia. E tutto il disagio che la coppia prova.

La moglie sembra una bambina e tutti li criticano perché pensano a una relazione di un adulto con un’adolescente

Non mi disturba affatto che Lyndsey sia piccolina. Siamo tutti diversi fisicamente, no?

Queste le parole del cassiere 27enne che deve affrontare le critiche, quando esce con la moglie o pubblica online le foto della famiglia.

Le persone danno per scontato che John mi veda come una bambina e che non possiamo essere felici.

Questo il commento della donna che ha raccontato come, durante la gravidanza, molti hanno iniziato a insultare il marito pensando che lei fosse davvero una bambina.