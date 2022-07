In una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Quarto Grado, Rosaria Testa, la nonna della piccola Elena Del Pozzo è tornata a parlare di Martina Patti. Quest’ultima ha ucciso sua figlia lo scorso 13 giugno, facendo credere a tutti che tre uomini armati l’avevano rapita.

Il movente dietro questo omicidio è ancora un mistero, ma sono ancora tanti i punti da chiarire. Gli inquirenti ipotizzano che la ragazza fosse gelosa dell’ex compagno e della sua nuova fidanzata. Rosaria Testa su questo ha dichiarato:

Non sta né in cielo e né in terra, non regge. Non regge perché lei stessa non voleva mio figlio. Mia nuora era una ragazza normale, ma era una di quelle ragazze che non erano dolci, che non erano buone. Noi infatti, ci aspettavamo una guerra legale, con lei che ci avrebbe tolto la bambina.

Questo ci aspettavamo, questo ci potevamo aspettare. Ma mai avrei pensato al delitto, non ho mai avuto un problema così elevato. Che lei era bugiarda lo sapevamo, ma qua stiamo parlando di un’uccisione: ha ucciso sua figlia.