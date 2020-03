La nonnina di 100 anni viene arrestata Si recano alla casa di riposo per arrestare la nonnina di 100 anni davanti allo stupore di tutti. Ecco cosa ha combinato questa dolce nonnina

Dopo un secolo di esperienza nel passaggio attraverso l’esistenza, Ruth Bryant ha vissuto tutto. Aveva solo un ultimo desiderio di non essere stata in grado di soddisfare fino ad ora: essere arrestata dalla polizia ed essere portata in prigione, come una criminale.

Il desiderio peculiare di Bryant è diventato realtà pochi giorni fa, quando due agenti polizia sono venuti a casa sua, l’hanno ammanettata e la portarono in prigione. Sua nipote, che a quel tempo fu testimone di questo particolare arresto, lo registrò in un’immagine in cui i sorrisi della centenaria abbondavano, mentre uno degli ufficiali le aggiustava le manette e l’altro le teneva il braccio, prima di prenderla per fare un viaggio verso la “gabbia dei criminali”.

Il suo arresto non si è fermato solo ad un ammanettamento, ma gli agenti si sono presi la responsabilità di caricare l’anziana sul furgone e portarla alla stazione di polizia, dove si è seduta sul davanzale nella stanza degli interrogatori, nel suo ruolo da gangster consumato.

” Grazie mille alla polizia della Carolina del Nord per aver ‘arrestato’ oggi mia nonna Ruth. Ha 100 anni e la sua salute la sta abbandonando, e voleva essere arrestata prima che fosse troppo tardi. Ha un cuore d’oro e gli è piaciuto molto oggi. Grazie per aver esaudito i suoi desideri” , ha scritto la nipote con le fotografie.

Bryant ha avuto l’esperienza che desiderava così tanto , con la torretta e la sirena accese. Per rendere la cattura più reale, prima di salire sul veicolo, gli agenti l’hanno avvertita che era stata accusata di esibizionismo e di non fare resistenza, a cui ha risposto dando un calcio scherzosamente all’agente.

Inoltre, una volta arrivata in prigione, Bryant è stata trattata come una pericolosa regina del crimine. Le foto sono state scattate al suo trasferimento, ha trascorso alcuni minuti all’interno di una cella e ha lasciato il posto indossando una maglietta arancione con la scritta: “Carcere della contea di Person”.

“Ho trascorso una bellissima giornata, è stato interessante. Nulla di simile mi era mai successo prima. Mi hanno messo le manette e volevo sapere com’era essere dall’altra parte della legge” , ha detto questa nonna estremamente eccitata. Il desiderio di Ruth è stato realizzato grazie a una campagna lanciata da un negozio locale che fa tutto il possibile per realizzare i sogni di alcune persone.

“ Sono in prigione! Finalmente sono entrata! Esclamò, l’anziana piena di emozione. Bryant è stato rilasciato poco dopo. Ritornò nella sua casa di cura per festeggiare il suo compleanno con una gigantesca torta.