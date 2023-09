La notizia arriva dalla Francia. La nota scrittrice e consigliera comunale Justine Jotham è stata arrestata per il delitto di suo marito. Aveva provato a sviare le indagini, raccontando di una tentata rapina, ma la sua versione è crollata durante l’interrogatorio.

I fatti sono accaduti alle quattro del mattino dello scorso lunedì. La donna è fuggita di casa con in braccio la figlia di soli 20 mesi ed ha allarmato le autorità. Ha raccontato di essere riuscita a mettersi in salvo, mentre dei rapinatori erano entrati in casa e avevano aggredito il marito.

Gli agenti si sono precipitati all’abitazione di famiglia e hanno trovato l’uomo ormai privo di vita. Era deceduto a seguito di diverse coltellate. Accanto a corpo gli investigatori hanno trovato due coltelli, un paio di guanti e un pc.

Grazie alle indagini hanno ben presto capito le bugie della scrittrice. Justine Jotham aveva un taglio sulla mano, compatibile con quello su uno dei guanti. Alla fine, la donna di 37 anni ha confessato il delitto. È stata lei a togliere la vita al padre della sua bambina di 20 mesi.

Anche le perizie sui cellulari di entrambi, hanno fatto emergere quale fosse il rapporto tra i due. Disaccordi e continui litigi, ben nascosti dietro l’immagine della famiglia perfetta che erano riusciti a costruire davanti agli occhi di tutti coloro che li conoscevano.

Justine Jotham è molto famosa in Francia, è una scrittrice di libri per l’infanzia di successo e una consigliera comunale eletta nel 2020. Ha conosciuto il marito Patrice Charlemagne nel 2014, quando era soltanto una giornalista di una testata locale. Gli aveva dedicato un articolo, prima di iniziare una bellissima storia d’amore. Tutti hanno sempre invidiato il loro rapporto, ma negli ultimi tempi, forse dopo la nascita della bambina, qualcosa era cambiato. Il movente dietro il delitto non è ancora chiaro, le indagini sono in corso. La scrittrice è stata arrestata e dovrà comparire davanti al giudice.