“La piccola è nata” Lorenzo Rovagnati sarebbe diventato papà per la terza volta: la notizia in mezzo a tanto dolore

La nascita di una nuova vita si unisce a un momento di profondo dolore per la famiglia Rovagnati. Federica Sironi ha dato alla luce Sofia, la terza figlia, poco dopo la tragica scomparsa del marito Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dello storico salumificio, avvenuta a causa di un incidente in elicottero. Lorenzo, 42 anni, ha perso la vita mentre si trovava in volo da Noceto, in provincia di Parma, alla volta della sua famiglia a Biassono, in Brianza. I funerali dell’imprenditore sono previsti per venerdì, in una cerimonia che si svolgerà presso la chiesa di San Martino, situata nella città dove si trova lo stabilimento principale dell’azienda di famiglia.

Le indagini sul tragico incidente

Le autorità stanno attualmente conducendo un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente che ha coinvolto l’elicottero di Lorenzo Rovagnati, precipitato a 500 metri dal decollo il 5 febbraio. Gli inquirenti cercano di chiarire se la causa sia riconducibile a un errore umano da parte dei piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, entrambi deceduti nell’incidente, o se vi siano altri fattori coinvolti, come un difetto di costruzione o di manutenzione del velivolo. Per supportare le indagini, la Procura di Parma ha nominato Stefano Benassi come consulente tecnico. Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, avrà a disposizione 90 giorni per fornire le sue conclusioni sulle circostanze del sinistro. Inoltre, l’incarico per le autopsie è stato assegnato a Valentina Bugelli, che dirige l’Istituto di medicina legale di Parma. La comunità locale e i dipendenti dell’azienda sono in lutto e attendono con ansia i risultati delle indagini, sperando di ottenere chiarezza su quanto accaduto.

La figura di Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati, originario di Brianza, era un imprenditore rispettato e stimato nel settore alimentare, titolare dello storico salumificio insieme al fratello Ferruccio. La Rovagnati, fondata nel 1941 dal nonno Angelo Ferruccio, è un marchio sinonimo di qualità nel mondo dei salumi, con una produzione annuale che supera i 300 milioni di euro e impiega oltre mille persone in 20 paesi. Negli ultimi quindici anni, Lorenzo e Ferruccio hanno ampliato significativamente l’azienda, portando il prosciutto cotto in Europa e inaugurando il primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti. L’impatto della Rovagnati si è esteso anche in Canada, Hong Kong, Messico e Singapore, supportato da acquisizioni strategiche come il marchio di affettatrici Berkel e Pineider. Lorenzo, sposato dal 2019 e padre di due figli, ha visto la nascita della sua terza figlia proprio in un momento di grande tristezza, un evento che rappresenta un nuovo inizio per la famiglia amid le avversità.