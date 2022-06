La morte della piccola Eleonora risale al 2018 e oggi la sua mamma ha pubblicato un appello sul web, perché non riesce a farsi dare dalla scuola l’ultimo tema scritto dalla sua bambina.

La bambina si è spenta a 13 anni a causa di un tumore osseo, tre mesi dopo aver sostenuto gli esami di terza media. Con le sue ultime forze, ha scritto il tema di italiano e oggi la mamma Sabrina Bergonzoni vorrebbe leggerlo. È ricorsa la web, dopo vari tentativi senza successo.

In questi giorni ho ripensato ai tentativi fatti per recuperare il tema di Eleonora. Diverse telefonate ma in realtà anche una mail ad un indirizzo che mi era stato fornito al telefono per fare la richiesta e che copro per privacy. Risale a due anni fa. Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via PEC ovviamente ma, poiché non sono l’unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione.